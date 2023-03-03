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Giriş Tarihi: 3.3.2023 11:02 Son Güncelleme: 3.3.2023 11:02

Kıstelyevm Ne Demek? Bankacılıkta Kıstelyevm Esası Nedir, Ne Anlama Gelir?

Kıstelyevm ne demek olduğu belirli bir ifadenin kısaltmasıdır. Banka, para, maaş, ödeme gibi konularla etkileşimde olan bu kavram çok fazla duyulmamış bir kavramdır. Elbette bu işlerle uğraşan insanlar, kıstelyevm nedir sorusuna cevap verebilecek potansiyeldedir. Kıstelyevm usulü ödeme hesaplama ise günü merkeze koyan bir hesaplama çeşididir. Konunun mantığı basittir. Yine aynı şekilde Bankacılıkta kıstelyevm esası ne demek olduğuna ilişkin yanıtlarda bu çizgide olacaktır.

Kıstelyevm Ne Demek? Bankacılıkta Kıstelyevm Esası Nedir, Ne Anlama Gelir?

Kıstelyevm ne demek hakkında çağrışım yapılacak alan tek düzedir. Çünkü maddi yani para üzerinden ifade edilen bir kavramdır. Bunu tasdikleyecek soru Bankacılıkta kıstelyevm esası ne demek şeklinde ifade edilebilir. Daha önce hiç duymamış birinin kıstelyevm nedir için bir şeyler söylenebilmesi beklenmez. Yine de bu kişiden konuyu araştırması ve öğrenmesi beklenir. Aynı zamanda tavsiye edilir. Kıstelyevm usulü ödeme hesaplama çözümlendiğinde konu da anlaşılmış demektir.

Kıstelyevm Ne Demek?

Bazı kavramlar vardır ki ifade edilmesi zordur. Biraz kafa karışıklığına neden olabilir biraz da bağdaştırılacak alanın bulunması zor olabilir. Kıstelyevm kelimesinin ne olduğundan bahsederken de bu zorluğun yaşanması muhtemeldir. Kıstelyevm kelimesini para konularında görürüz. Para konuları içerisine ise maaş, bankacılık sistemi gibi alanlar dahil edilebilir. Çünkü verilen örneklerin çoğu bu noktada olmuştur. Kıstelyevm kelimesi bankacılık konularında genellikle faiz ekseninde ele alınır. Fakat kıstelyevm kelimesinin bankacılık çerçevesinde ne olduğundan önce kelime anlamını bilmek gerekir. Kıstelyevm kelime anlamı ise kısıntı demektir.

Bankacılıkta Kıstelyevm Esası Nedir?

Bir önceki başlıkta da kıstelyevm kavramının bankacılık ekseninde kullanıldığından bahsedilmiştir. Para merkezli olan her yerde kıstelyevm kavramını kullanmak ya da görmek mümkündür. Bankacılık ekseninde bu kavramın ele alınması örnekle daha anlaşılır olacaktır. Belirtildiği üzere bu kavramın anlamı kısıntı demektir. Bankacılıkta ise kredi kartı borcumuz olduğunda bu kavramdan söz etmek mümkündür. Kredi kartınızın olduğunu ve borcunuzun olduğunu düşünün. Bu borcun ise aylık gecikme faiz olduğunu düşünün. Aylık gecikme faizine de örnek olarak %6 verebiliriz. Borcunuzu bir ay geciktirdiniz ama geciken ayın 8'inde ödediniz. Dolayısıyla sadece 8 gün faiz ödemiş olursunuz. İşte bu bankacılıkta kıstelyevm esasıdır.

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