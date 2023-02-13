Kisve Ne Demek? Kisvesi Altında Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Kisve ne demek ve kisve hangi dilde kullanılmıştır, öğrenmek için çok uzağa değil Türkçe ve Osmanlı Türkçesine bakmamız gerekir. Kıyafet tanımı olarak verilen kisve deyim içinde de kullanılmıştır. Kisvesi altında, deyimi olarak kullanılan ve kelime anlamıyla uyuşan bir kelimedir. Peki, kisvesi altında ne demek ve cümle içinde kisve kullanımı nasıldır, bunu öğrenebiliriz. Bunun için kelime anlamı ve örneklere bakmalıyız.

Kisve Ne Demek?

Dünya üzerinde 7 binden fazla dil vardır. Bunların bazısı kullanılırken bazıları ölmüştür. Bu dillerden biri de Türkçedir. Türkçe çok zengin bir dil olmasının yanı sıra çok geniş bir alanda kullanılan bir dildir. Türkçede bazı sözcükler öz Türkçe iken bazıları farklı dillerden geçmiştir. Bütün bu sözcükler, sözcük grupları, deyimler ve atasözleri de Türkçenin zenginliğini ortaya koymaktadır.

Kisve sözcüğünün sözlük anlamına ve kelime kökenine baktığımızda eskimiş bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçeye Arapçadan geçen bu sözcük iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumunda iki farklı anlamı olan kisvenin:

Kılık- kıyafet Hacca giden insanların, hacda giydiği beyaz kıyafet ya da üstlüktür.

Olarak tanımlanmaktadır.

Kisvesi Altında Ne Anlama Gelir?

Türkçeyi konuşurken farkında olamasak da günlük yaşamımızda pek çok deyim ve atasözü kullanmaktayız. Atasözleri ve deyimler anlatımı ve sözleri etkili kılmak için kullanırken kısa ve özlü bir anlatım için de kullanılır. Bu deyimlerden biri kisve sözcüğünün kullanıldığı kisvesi altında deyimidir.

Kisvesi altında deyiminin anlamına baktığımızda:

Herhangi bir nitelikte ya da biçimde olarak kullanılmaktadır.

Kisve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Sözcüklerin anlamını daha iyi anlamak için sözlük anlamlarının yanın cümle içinde kullanımına bakılmalıdır. Cümle içinde kullanımı sözcüklerin hem daha iyi anlaşılmasını hem de kullanımı kolaylaştırmaktadır. Kisve sözcüğünü sözlük anlamlarına uygun olarak cümle içinde kullandığımızda şu örneklere rastlarız: