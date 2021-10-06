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Giriş Tarihi: 6.10.2021 10:38

Kıta eş anlamlısı nedir? Kıta kelimesinin eş anlamlısı

Kıta eş anlamlısı nedir? Kıta kelimesinin eş anlamlısı

Kıta kelimesi sık sık coğrafya derslerinde geçen bir kelimedir. Aynı şekilde kıta, televizyonlarda ve kitaplarda da sıklıkla duyabileceğimiz kelimelerden bir tanesidir. Türkiye büyük bölümü Asya’da küçük bölümü ise Avrupa’da bulunan bir ülkedir. Bu şekilde 7 tane kıta mevcuttur. Kıta, devasa toprak parçalarını ifade etmektedir ve bir eş anlamlı kelimeye sahiptir. Peki ya bulmacalarda da karşımıza çıkabilen kıta kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kıta kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. Kt kökünden gelen kıta ismi arapça'da "parça, bölük, kısım ve kesim" anlamlarını taşımaktadır. Bizim dilimizde de kıta kelimesinin hem devasa kara parçaları olarak anlamı, hem de askeri olarak bir anlamı bulunmaktadır ve kıta kelimesini temsil eden eş anlamlı bir kelime de bulunmaktadır.

KITA KELİMESİNİN ANLAMI

Kıta kelimesi en genel anlamıyla dünyamızda bulunan devasa toprak parçalarına verilen isimdir. Kıtalar şu şekilde sıralanmaktadır: Asya, Avrupa, Afrika, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avustralya ve Antarktika. Bunların üzerinde hiçbir canlının yaşamadığı tek kıta Antarktika'dır. Kıta kelimesinin aynı zamanda askeri bir anlamı da vardır. Kıta kelimesi askeri anlam olarak da askeriyedeki bölükleri temsil etmektedir.

KITA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Kıta kelimesinin eş anlamlısı anakara kelimesidir. Bu kelime kıta kelimesi ile aynı anlamı taşımaktadır.

KITA KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Öğretmen bugün derste ülkemiz hakkında bilgiler verdi. Öğrendiğime göre ülkemiz Türkiye, büyük kısmı Asya'da, küçük bir kısmı ise Avrupa'da bulunan bir ülkeymiş.
  • Askerler birkaç kıta halinde dizilmiş, Albay'ı bekliyorlardı.
  • Yeni Zelanda'nın 8. Kıta olup olmadığı tartışmaları bilim insanları arasında hala tartışılıyor.

KITA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Mu adı verilen eski bir toprak parçasının kayıp bir anakara olduğu düşünülüyor.
  • Dünya üzerindeki en büyük anakara Asya'dır.
  • Dünya üzerinde bulunan en küçük anakara ise Avrupa'dır.

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Kıta eş anlamlısı nedir? Kıta kelimesinin eş anlamlısı
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