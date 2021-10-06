Kıta eş anlamlısı nedir? Kıta kelimesinin eş anlamlısı

Kıta kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. Kt kökünden gelen kıta ismi arapça'da "parça, bölük, kısım ve kesim" anlamlarını taşımaktadır. Bizim dilimizde de kıta kelimesinin hem devasa kara parçaları olarak anlamı, hem de askeri olarak bir anlamı bulunmaktadır ve kıta kelimesini temsil eden eş anlamlı bir kelime de bulunmaktadır.

KITA KELİMESİNİN ANLAMI

Kıta kelimesi en genel anlamıyla dünyamızda bulunan devasa toprak parçalarına verilen isimdir. Kıtalar şu şekilde sıralanmaktadır: Asya, Avrupa, Afrika, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avustralya ve Antarktika. Bunların üzerinde hiçbir canlının yaşamadığı tek kıta Antarktika'dır. Kıta kelimesinin aynı zamanda askeri bir anlamı da vardır. Kıta kelimesi askeri anlam olarak da askeriyedeki bölükleri temsil etmektedir.



KITA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Kıta kelimesinin eş anlamlısı anakara kelimesidir. Bu kelime kıta kelimesi ile aynı anlamı taşımaktadır.

KITA KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Öğretmen bugün derste ülkemiz hakkında bilgiler verdi. Öğrendiğime göre ülkemiz Türkiye, büyük kısmı Asya'da, küçük bir kısmı ise Avrupa'da bulunan bir ülkeymiş.

Askerler birkaç kıta halinde dizilmiş, Albay'ı bekliyorlardı.

Yeni Zelanda'nın 8. Kıta olup olmadığı tartışmaları bilim insanları arasında hala tartışılıyor.

KITA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI