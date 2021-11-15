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Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:43

Kıta eş anlamlısı nedir? Kıta kelimesinin eş anlamlısı

Kıta eş anlamlısı nedir? Kıta kelimesinin eş anlamlısı

Kıta kelimesi özellikle coğrafya derslerinde karşımıza çıkan ve günlük hayat içerisinde de özellikle ülkelerden bahsedildiğinde kullanılan bir kelimedir. Dünyada bulunan 7 kıtayı cümle içinde kullanmak istediğimizde başvurduğumuz bu kelimenin tam anlamı ve eş anlamlı karşılığı ise kişiler tarafından merak edilir. Sizler için hazırladığımız bu yazımızda kıta kelimesinin anlamı ve eş anlamı kullanımı hakkında merak edilen tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İşte Kıta eş anlamlısı nedir? Kıta kelimesinin eş anlamlısı...

Türkçede pek çok kelime dilimize Arapçadan geçmiştir. Osmanlı dönemi ile birlikte Arap toplumu ile kurulan ilişkiler dil alışverişinde de etkili olmuştur. Arapçadan dilimize geçen kelimelerden birisi ise kıtadır. Arapçada kesim, bölük ve parça gibi anlamları olan bu kelimenin Türkçedeki karşılığı ise devasa olan kara parçalarını tanımlar. Bunun yanı sıra kıtanın askeri anlamı da bulunmaktadır. Peki, Kıta eş anlamlısı nedir? Kıta kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili hangi cümleler kurulabilir.

Kıta kelimesinin anlamı

Dilimize Arapçadan geçen kıta kelimesinin anlamı coğrafya tanımlarından biri olarak kullanılır. Kıta kelimesinin en bilinen tanımı devasa kara parçalarıdır. Dünya bulunan 7 kıtayı tanımlamak için de bu kelime kullanılmaktadır. Bu 7 kıtayı Antartika, Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya ve Afrika olarak sıralayabiliriz. Her kıta üzerinde canlı yaşamı bulunurken Antartika'da canlı yaşamı yoktur. Kıta kelimesinin bilinen bir diğer anlamı ise askeri anlamdır. Askerlerin bulundukları bölüklere de kıta ismi verilir.

Kıta kelimesinin eş anlamlısı

Devasa büyüklükteki kara parçalarını tanımlamak için kullanılan kıta kelimesinin eş anlamlısı anakaradır. Anakara kelimesi Türkçe kökenlidir. Bu yüzden kullanımına dikkat edilmesinde özen gösterilir. Ancak anakara kelimesinin askeri bölükleri tanımlamak için de kullanılan kıta kelimesinin eş anlamı olmadığı unutulmamalıdır. Anakara kelimesi sadece devasa büyüklükteki kara parçaları tanımlayan anlam yerine kullanılabilir. Aksi halde yanlış ifadelere yol açılacaktır.

Kıta kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • Türkiye Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlar.
  • Dünya 7 kıtaya bölünmüştür. Sadece Antartika kıtasında canlı yaşamı bulunmamaktadır.
  • İstanbul Maratonu kıtalar arası yapılan bir koşudur.
  • Askerler kıtalarına ayrılarak görevlerine başladı.

Kıta kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Anakara:

  • Dünya üzerinde canlı yaşamayan tek kıta Antartikadır.
  • İki kıtayı birbirine bağlayan tek ülke Türkiyedir.
  • Kardak sorunu, Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen bir anakara sorunudur.
  • Dünya üzerindeki en küçük kıta Avrupa kıtasıdır.

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Kıta eş anlamlısı nedir? Kıta kelimesinin eş anlamlısı
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