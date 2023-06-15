Kitap Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Kitap Türleri Kaça Ayrılır, Nasıl Anlaşılır?

İnsanların birçoğu boş zamanlarını ya da günlük yaşantısının belirli saatlerini kitap okuyarak geçirmektedirler. Kitap okumak için ilk başta okunacak kitabın türünü belirlemek önemlidir. Böylece her insan kendi zevkine hitap eden kitabı okuyarak daha çok verim alabilir. Kitap türleri ve özellikleri nelerdir?
KİTAP TÜRLERİ NELERDİR?
Kitap okumak isteyen ya da kitap okumayı sevenler için birden çok farklı tarzda kitap türleri vardır. İnsanlar genellikle kendi zevkine göre kitap türünü seçerek kitap okumaya başlar. Korku, macera, fantastik ve bilim kurgu kitapları derken geçmişten günümüze kadar gelen birçok değişik kitap türleri bunlara örnektir. En çok okunan kitap türü nedir? Sorusunun yanıtını merak ediyorsanız, şu şekilde sıralayabiliriz:
KİTAP TÜRLERİ KAÇA AYRILIR?
Kitap türlerinin belirli sayısı bulunmamaktadır. Sizler için bilinen kitap türlerini derledik:
KİTAP TÜRLERİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Kitap türleri ve anlamları için ayrıntılı konu anlatımı hazırladık.
Roman
Genellikle insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, toplumsal bir olay ya da olguyu, insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan düzyazı türüne denir.
Anı kitapları
Yazar kendi yaşantısından örneklere yer vererek anlattığı yazı türüdür. Günlük yaşanılan olayların yazarın ağzından aktarılır.
Biyografi kitapları
Biyografi bir kişinin hayatını sunan edebiyat türüdür. Bu kitaplarda yazılanlar gerçek yaşanmışlıklar olduğundan etki oranı da bir hayli fazladır.
Hikaye kitapları
Bu kitap türü genellikle çocuklar için yazılır. Ayrıca eğlenceli kurguları bulunan kitaplardır. Sadece çocuklar için değil yetişkinler içinde yazılabilir.
Şiir kitapları
Adından da anlaşılacağı gibi kitabın tamamında şiirler yer alır. Şiirlerin konusu aşk, komedi, mahalle sohbeti vb. olabilmektedir. Bu kitap türü Türkiye'de oldukça çok vardır.
Bilgi kitapları
Bu kitap türü bilgi vermeyi amaçlar. Bir konu hakkında insanlara bilgi aşılar. Genellikle terim ifadeleri bulunur.
Çocuk kitapları
Çocukların gelişimini sağlamak, duygu ve düşüncelerini geliştirmek, zihinlerini daha yüksek noktaya çıkarabilmek gibi konuları ele alan kitap türleridir.
Gezi kitapları
Yazar gezip gördüğü yerleri eserlerinde yer verir. Bu tarz eserlerde betimleme ve doğallık yer alır. Yazar gördüğü güzellikleri ayrıntılı şekilde anlatabilir.
Din kitapları
Din hakkında bilinmesi gerekenler, doğru ya da yanlış yapılan şeyler, dinin gereklilikleri gibi konuları ele alan yazı türleridir.
KİTAP TÜRLERİ ÖRNEKLERİ
FANTASTİK KİTAPLAR
MACERA KİTAPLARI
BİLİM-KURGU KİTAPLARI
PSİKOLOJİK KİTAPLAR
GENEL KÜLTÜR İÇİN HANGİ TÜR KİTAPLAR OKUNMALI?