Kitin Suda Çözünür Mü? Kitin Suya Atılırsa Ne Olur, Erir Mi?

Ameliyathanelerde yer alan bazı pansuman malzemeleri ile dikiş ipi gibi tıbbi ürünlerin yapımında kullanıldığı bilinen kitin bir çeşit polisakkarittir. Yapısı incelenen bu polisakkaritin azot içerdiği görülür. Saf halinin deriye benzer bir şekilde yumuşak yapıda olduğu bilinen kitin belirli maddelerle birleştirildiğinde sertleşir. Bu polisakkaritin yapısal özellikleri dikkate alındığında ise kitin suda çözünür mü, erir mi gibi sorulara yanıt sunulabilir.

Kitin Suda Çözünür Mü?

Birden çok veya birleşik yapıda olmayan monosakkaritler glikozit bağı ile birleştiği takdirde polisakkarit adı verilen kimyasal maddeler oluşur. Yani polisakkaritler çok sayıda monosakkaritin "n-1" adet su molekülü kaybetmesi sonucunda meydana gelen moleküllü bileşikler arasındadır. Kompleks şekerler olarak da adlandırıldığı bilinen polisakkaritlerin birden fazla çeşidi vardır. Bunlardan biri olan kitin de yapısında azot bulunan ve suda çözünmeyen kimyasal maddelerdendir. Dolayısıyla kitin adı verilen polisakkaritin yapısından ötürü suda çözünmediği belirtilmelidir.

Kitin Suya Atılırsa Ne Olur, Erir Mi?

Polisakkaritlerin kendi aralarında nişasta, glikojen, selüloz ve kitin olarak çeşitlendiği görülür. Kitin olarak adlandırılan polisakkarit çeşidinin ise yapısı nedeniyle suda çözünmediği bilinir. Azot içeren bir polisakkarit olan kitin saf haliyle deri gibi yumuşak yapıdadır. Söz edilen bu polisakkaritin yapısına kalsiyum karbonat eklendiğinde ise kitinin sertleştiği görülür. Mantarların hücre duvarlarının yapısında ve eklem bacaklı hayvanların birçoğunun vücudunu kaplayan iskelette bulunduğu bilinen kitin iyotla renk vermeyen bir polisakkarittir. Dikiş ipi, pansuman malzemesi ve kemik rejenerasyonu materyalleri gibi çeşitli ürünlerde kullanıldığı bilinen kitin suya atıldığı takdirde çözünmez iken bazı durumlarda kısmen çözünme gösterebilir. Ancak bu çözünmenin meydana gelmesi için kitinin hidrojen bağları ile elektrostatik etkileşimlere ihtiyaç duyulur.