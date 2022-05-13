Kitle İletişim Araçları Nelerdir? Kitle İletişim Nedir, Örnekleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Kitle iletişim; basın-yayın, günlük dilde radyo, televizyon, gazete, dergi gibi elektronik veya yazılı basın organlarını tarif eden genel addır. Tarihten gelen süreç içerisinde baktığımızda, toplumların aydınlanmasında, reaksiyon göstermesinde kitle iletişim araçlarının büyük rolü vardır. Dünyanın öbür ucundaki olan olayı dünyanın öbür ucundaki insanın duyması ve olaydan haberdar olması kitle iletişim araçlarının sayesinde gerçekleşmektedir. Kitle iletişim ekonomiden sanata birçok kategoriyi ilgilendiren geniş çapta yelpazesi olan haberleşme kanalıdır. Kitle iletişim nedir? Daha detaylı ele alacalım. Kitle iletişim araçları nelerdir? Örneklerle aktaracağız.

Kitle İletişim Nedir?

Kitle iletişim, iletişim kurulmasını sağlamak ve bu sayede daha fazla kitleye ulaşmak için kullanılan yöntemler diyebiliriz. Kitle iletişim, mesajın tek yönlü olarak iletişim araçları vasıtasıyla büyük bir kitleye iletir. Bu sayede ulaştırılmak istenilen mesaj kısa bir süre içerisinde geniş çapta bölgelere kolayca ulaştırılabilir. Düşünceleri, haberleri ve fikirleri kısa zaman içerisinde geniş kitlelere ulaştırmak ana hedeftir. Kitle iletişim sayesinde zaman ve maliyetten tasarruf edilmiş olunur. Kitle iletişim

Geçmiş tarihte gazete ile başlanan daha sonra televizyonun icadı ile daha kolay bir iletişim imkânı sunulan kitle iletişimde, günümüzde ise internetin yaygın olmasıyla iletişim artık daha da kolaylaşmıştır.

Kitle İletişim Özellikleri

- Çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaştırabilmektedir.

- Yayınları ile belirli bir süreklilik ve düzenlilik gösterir.

- Sürekli ve düzenli yayınları ile toplumda kendilerine karşı bir talebin oluşmasına neden olurlar.

- Kitle iletişim araçları ile aktarılan iletiler, belge niteliği ve değeri taşıdığı için inandırıcılık ve alıcıyı ikna etme özelliğini de kazanmaktadır.

- Olayı anında (anlık) aktarabilirler.

Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

Kitle iletişim araçlarına örnek olarak; televizyon, sinema, dergi, gazete, internet yayınları ve platformları gibi örnekler verebiliriz. Kitle iletişimi ele aldığımızda geçmişten bu yana birçok şeyin değiştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.1990'larda dünya genelinde internet kullanımının yaygınlaşmaya başlaması özellikle kitle iletişimin dönüm noktası olduğunu belirtelim.

İnternet kendi içinde de evrimleşip sosyal medya platformlarını oluşturunca kitle iletişim için artık yeni bir sayfa açılmış oldu. Olayın bir başka boyutu da akıllı telefonların çıkması ile internet kullanımının daha kolay olması oldu. İşte bu yüzden en iyi kitle iletişim aracı internet olmaya başladı. İnternet diğer kitle iletişim araçlarını da içine almasıyla beraber üstünlüğünü tamamen ilan etmiş oldu. Bazı kitle iletişim araçlarına şu şekilde örnek verebiliriz:

- Posta

- Telgraf

- Telefon

- Faks

- Gazete

- Radyo

- Televizyon

- Uydular

- Bilgisayarlar (İnternet ve e-posta)