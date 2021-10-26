Kıtlık Zıt Anlamlısı Nedir? Kıtlık Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Kıtlık kelimesi cümle içerisinde isim görevinde kullanılmaktadır. Kıtlık sözcüğünün anlam ilişkilerini bilmek de oldukça önemlidir. Bunun haricinde kıtlık kelimesinin pek çok anlamı bulunmaktadır. Genel olarak gerçek anlamıyla kullanılsa da bazı mecaz anlamları da bulunmaktadır.

KITLIK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Kıtlık kelimesinin anlam dağarcığı çok geniş olmasa da Türkçedeki diğer sözcüklere nazaran yeterli seviyededir. Kıtlık kelimesinin ayrıca anlam ilişkilerini bilmek de bu kelimeyi çözümlemede oldukça önemlidir. Bilinen en önemli anlam ilişkileri eş anlam ve zıt anlamdır. Kıtlık kelimesinin eş anlamlıları 'açlık, kesat' kelimeleridir. Bunun haricinde bu kelimenin zıt anlamlısı için çoğunlukla bolluk kelimesi kullanılmaktadır. Tüm bu detaylarla birlikte kıtlık kelimesinin anlamları şunlardır:

Gereksinime yetmeyecek denli azlık, az ve zor bulunma, gereksinimi karşılayamama, kıt olma durumu.

Savaş, kuraklık gibi nedenlerle ürün yetişmemesi dolayısıyla doğan açlık.

Besin maddelerinde ortaya çıkan büyük darlık.

(duygu, söz vb. için) Azlık.

KITLIK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Kıtlık kelimesinin anlamlarından yukarıda bahsetmiştik. Bu anlamları daha iyi kavramak için kıtlık kelimesinin zıt anlamlılarını bilmek oldukça önemlidir. Kıtlık kelimesi için çoğunlukla 'bolluk' kelimesi kullanılsa da 'bereket' kelimesi de kıtlık kelimesine zıt sayılabilecek kelimelerdendir. Bu kelimeleri daha iyi kavramak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

İnsanların kıtlıkla olan mücadelesi amansız bir şekilde devam ediyor.

Bolluk zamanlarında yiyecek depolamak gerekiyor.

Bir işte önemli olan o işin iyi niyetle yapılması sonra bereket gelir.

KITLIK KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Haberlerde veya bazı yazılarda kıtlık kelimesini duymaktayız. Bunun nedenlerinden biri de kıtlık kelimesinin doğal afet çeşitlerinden biri olmasıdır. Kıtlık kelimesiyle ilgili detayları anlattıktan sonra kıtlık kelimesine benzer kelimeleri şöyle sıralayabiliriz: