Kıvrımlı Dağlar Nasıl Oluşur? Türkiye’deki Kıvrım Dağlar Nerede, Hangileri?

"Kıvrımlı dağlar nasıl oluşur?" sorusuna yanıt olan bilgilerin kıvrılma olayını anlaşılır kıldığı söylenebilir. Dolayısıyla kıvrılma olayının nasıl gerçekleştiği açıklanarak "Kıvrımlı dağlar nerede görülür?" sorusu yanıtlanmalıdır. Bununla birlikte "Türkiye'deki kıvrım dağlar nerede, hangileri?" diyen kişiler için detaylı bir liste hazırlanabilir. Bu listenin oluşturulması için ise Türkiye'deki kıvrımlı dağlar haritası ve isimleri üzerine kapsamlı bir araştırma yapılmalıdır.

Kıvrımlı Dağlar Nasıl Oluşur?

Jeoloji alanına yönelik bir kavram olan kıvrılma hakkında açıklama yapıldığı zaman kıvrım dağlarının nasıl oluştuğu keşfedilebilir. Bu bağlamda kıvrılma olayında yer tutan jeosenklinallerden söz edilmesi gerekir. Dış kuvvetlerin yol açtığı aşınmalara bağlı olarak kopan materyallerin sürüklenme yoluyla göl, deniz ve okyanus gibi çukurluklarda biriktiği bilinir. Bu olay milyonlarca sene boyunca meydana geldiğinden ötürü binlerce metre kalınlığa sahip olan tortul tabakaları ortaya çıkar. Söz edilen bu tortul tabakalarının bulunduğu ve geniş bir alana sahip olan deniz çukurlukları ise jeosenklinal olarak adlandırılır.

Ne anlama geldiği ve nasıl oluştuğu açıklanan jeosenklinaller, kıvrım dağlarının ortaya çıkmasında önemli rol oynar. Çünkü bu jeosenklinallerin kıtalar yer değiştirdiği zaman yüksek basınca uğradığı bilinir. Yüksek basınca uğrayan jeosenklinallerin esnek yapıda olanları ise kıvrılarak kıvrım dağlarına dönüşür. Kıvrım dağlarının kubbe şeklindeki kıvrılma yerlerine antiklinal ismi verilir. Bu oluşumların çukur yapıda kalan kısımları ise senklinal olarak adlandırılır.

Kıvrımlı Dağlar Nerede Görülür?

Orojenez yani dağ oluşumu şekillerinden biri olan kıvrılma olayına bağlı olarak kıvrım dağları ortaya çıkar. Kıvrım dağlarının kubbe şeklinde ve çukur yapıda olan kısımları ise antiklinal ve senklinal olarak adlandırılır. Bununla birlikte kıvrım dağlarının nerelerde bulunduğunun da sıklıkla araştırıldığı görülür. Avrupa'da bulunan Alpler, kıvrım dağlarına verilebilen spesifik örneklerden biridir. Ayrıca Asya'da yer alan Himalayalar da kıvrım dağları kategorisine dahildir. Amerika kıtasının batısında kalan Kayalık ve And Dağları da kıvrılma olayı sonucunda oluşmuştur.

Türkiye'deki Kıvrım Dağlar Nerede, Hangileri?

Kıvrılma olayına bağlı olarak ortaya çıkan kıvrım dağlarına Türkiye'de de rastlanır. Kıvrım dağlarının Türkiye'deki örneklerinin iki kuşak halinde uzandığı söylenebilir. Bunlar kuzeyde yer alan Kuzey Anadolu Dağları ile güneyde bulunan Toroslar olarak belirtilmelidir. Türkiye'deki kıvrımlı dağlar haritası ve isimleri incelendiğinde ise aşağıdaki gibi kapsamlı bir liste oluşturulabilir: