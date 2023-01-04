Kıyafetname Nedir? Divan Edebiyatında İlk Kıyafetname Örnekleri, Konusu ve Özellikleri

Kıyafetname nedir sorusu üzerinde duruyosanız kıyafetname örnekleri ile konunun incelenmesinde fayda vardır. Bu sayede konuyu ayrıntısı ile ele almanız mümkün olacaktır. Kıyafetname ilk kim yazdı sorusunun araştırma içerisinde karşınıza çıktığını görebilirsiniz. Konu ile ilgili yazılmış birçok eserin var olduğu da dikkat çeker. Kıyafetname özellikleri ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Kıyafetname Nedir?

Edebiyat alanında zengin eserlerle karşılaşmak için özellikle Osmanlı döneminde yazılan eserleri incelemeniz gerekir. Bu dönemde yazılan eserlerin mensur ve manzum olarak ikiye ayrıldığını görebilirsiniz. Mensur eserler de içeriğine göre farklı türlere ayrılmıştır. Bunlardan biri de çeşitli kaynaklarda firaset olarak da isimlendirilen kıyafetnamedir. Kıyafetname sanatı kullanılarak yazılan eserlerde kişinin dış görünüşüne bakılarak bir kısım çıkarımlarda bulunulmaya çalışılır.

Kıyafetname kullanılarak yazılan eserlerde mecaz ve teşbih sanatının izleri de görülebilir. Yazılan eserlerde bir kimsenin ya da toplumun gelenekleri ile ilgili de fikir sahibi olunabilir.

Kıyafetnama terimi, kıyafet ve name sözcüklerinin birleşimi ile oluşmuştur. Kıyafet, dış görünüş ya da giyecek demektir. Kıyafetname, cevahir kelimesi ile de eşanlamlı bir terimdir. Bir insanın ya da toplumun giyim tarzını nitelemek için kıyafetname terimi kullanılmıştır.

Kıyafetname örnekleri incelendiğinde, bu sanatın daha çok divan şairleri tarafından kullanıldığı görülür. Divan edebiyatı alanında yazılan bu eserler, insanların dış görünümünden yola çıkılarak yazılan mensur eserlerde kendini gösterir.

Kıyafetname Özellikleri

Kıyafetname türünde yazılan eserlerde kişinin kıyafetinin yanı sıra diğer fiziksel özelliklere de yer verilir. Örneğin kişinin sakal-bıyık-saç yapısı ya da göz rengi gibi ayrıntılara dizelerde yer verilir. Bu ayrıntılardan yola çıkılarak da kişinin karakteristik özellikleri ile ilgili tahminlerde bulunulur.

Osmanlı döneminde kifaye olarak da isimlendirilen ilim kuralları göz önünde bulundurulurdu. Bu kurallara göre kişinin dış görünümü, onun karakteristik özellikleri ile ilgili fikir verirdi. Kıyafetname de derin bir gözlem yeteneğine dayanılarak kaleme alınır.

Kıyafetname Örnekleri

Divan edebiyatında ilk kıyafetname örneği Hamdi Bey tarafından yazılan "Yusuf ile Züleyha" adlı eserdir. Bunun yanında 16. YY'da kaleme alınmış olan Hamdullah Hamdi'nin eserlerinde de kıyafetname örnekleri ile karşılaşmanız mümkündür. Ayrıca 16. YY'ın önemli şairleri arasında yer alan Enveri tarafından kaleme alınan Numune-i Enveri adlı eserde de kıyafetname türünün örnekleri ile karşılaşabilirsiniz.

Divan edebiyatında çok sayıda söz ve anlam sanatı ifade eden örnekler vardır. Bu anlamda divan edebiyatı ve Türk edebiyatının çok özel ve zengin bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu sanatlarla edebiyat çok daha anlamlı ve okunması keyifli olmaktadır.