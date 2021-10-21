Türkçe'de eş anlamlı kelime kullanımı sayesinde bir kelime ile farklı cümleler kurabilirsiniz. Bunlardan biri olan kıyı, eski Türkçe metinlerde karşımıza kıdığ olarak çıksa da kullanımla günümüze kıyı olarak gelmiştir. Sözlük anlamı okyanusların ve kayaların kara ile bitişmiş olan kısmı olarak açıklanan kıyı aynı zamanda mecazi anlamda da kullanılır. Hazırladığımız yazımızda Kıyı eş anlamlısı nedir? Kıyı kelimesinin eş anlamlısı sorularının cevaplarının detaylarını bulabilirsiniz.

KIYI KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Okyanusların ve karalarının kara ile bitişen kısmı olarak sözlükte yer alan kıyı kelimesi 3 farklı eş anlamı bulunur. Kıyı kelimesini sahil anlamıyla, taraf anlamıyla ve yan anlamı ile kullanabilirsiniz.

KIYI KELİMESİNİN ANLAMI

Kıyı kelimesinin eş anlamlı olarak farklı anlamları bulunsa da Türk Dil Kurumu'na göre tek bir anlamı bulunmaktadır. TDK'ya göre belirtilen kıyı kelimesinin anlamı okyanusların ve denizlerin kara ile birleştiği yerken aynı zamanda ıssız olan, tenha yer ve sahil şeridi olarak da belirtilmiştir.

KIYI KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

Şile'de akıntı çok yoğun olarak gerçekleşmektedir. Bu yüzden insanlar kıyıdan uzaklaşmadan suya girmeye dikkat etmeliler.

Deniz kıyısına tek başına giderek biraz oturmaya ihtiyacı vardı.

Kıyı kesimden gelen sert rüzgarlar yüzünden dışarıda duran masaları içeriye almışlardı.

Kıyı şeridinde bulunan bütün eler güvenlik nedeni ile tek katlı bir şekilde inşa edilmektedir.

KIYI KELİMESİNİN DEYİM İÇİNDE KULLANIMINA ÖRNEKLER

Yüzlerce balık deniz kirliliğinden dolayı kıyıya vurmuştu.

Tüm dert ve kederleri kıyıya atarak rahatladı

Yaşanılan onca zorlu günden sonra onlar da kıyıya çıkmayı başardı.

KIYI EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM