Kıymet Eş Anlamlısı Nedir? Kıymet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bir eşyanın ederi hakkında tanım yapmak için de kullanılmakta olan kıymet sözcüğü, birden fazla kelime ile açıklanabilmektedir. Kıymet kelimesinin eş anlamı olan sözcük ise; Türk Dil Kurumu tarafından yalnızca bir kelime ile belirtilmiş ve cümle içinde kullanımı uygun bulunmuştur. Bu sebeple; kıymet eş anlamlısı olan sözcük hem yazım hem de konuşma dilinde Türkçe dili içerisindeki çeşitliliklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kıymet Eş Anlamlısı

Kıymet; bir şeyin sahip olduğu önemi veya bir şeyin taşıdığı fiyatı ifade etmek için kullanılmaktadır. Kıymet kelimesi dilimize, Arapça'dan geçmiştir ve günümüzde de yoğun bir biçimde kullanılmaya devam etmektedir. Bir ifade biçimi olarak kullanılmasının yanı sıra, ülkemiz içerisinde kıymet sözcüğü, kız ismi olarak da tercih edilmektedir. Kıymet kelimesinin eş anlamlısı ise ''değer'' olarak ifade edilmektedir. Kıymet kelimesi ayrıca, bir kişiye özel bulunan üstün özellik anlamında da kullanılabilmektedir.

Kıymet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Kıymet kelimesinin eş anlamı olan sözcük hem sosyal yaşamdaki kullanımına göre, hem de Türk Dil Kurumu'nun ifade etmiş olduğu hususa göre; ''değer'' kelimesidir. Kıymet ve değer kelimeleri aynı anlamı taşımaktadır ve aralarındaki tek fark yazım biçimleridir. İki kelime, aynı cümle içerisinde farklı anlarda kullanılsa bile, o cümlenin anlamı asla değişmemektedir ve ifade edilmek istenen anlam ve mana net olarak doğru olacaktır.

Kıymet Eş Anlamlısının Cümle İçinde Kullanımı

Kıymet kelimesini eş anlamlısı olan değer sözcüğünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verilebilir;

-Senelerdir saklıyordum ama senin bunu görmeni istedim. İşte, en değer verdiğim fotoğraf burada.