Kıymetli eş anlamlısı nedir? Kıymetli kelimesinin eş anlamlısı

Kıymetli kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. Arapçadan gelen kimat gelimesi "değer ve nicelik" anlamında kullanılmaktadır. Kıymetli kelimesinin anlamı değerli ve "değerliden biraz daha fazla" şeklinde cevaplanmaktadır. İlk anlamı bir nesne ya da canlının değerini vurgulamak için kullanılmaktadır. Yakın kelimeler olarak kıymet, cevher ve hazine sayılabilir.



KIYMETLİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Kıymetli kelimesinin eş anlamısı değerlidir. Değerli, nesnelere ya da canlılara verdiğimiz önemi ifade etmek için kullandığımız kelimelerden bir tanesidir. Kıymetli kelimesi de sık sık değerli kelimesinin konulacağı yerlerde kullanılabilmektedir.



KIYMETLİ KELİMESİNİN ANLAMI



Kıymetli, biri için büyük değeri olan bir nesne ya da canlıların ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için kullanılan bir kelimedir. Kıymetli kelimesinin anlamı, "önemi çok büyük olan şey" olarak belirtilebilir. Bir kişi sakladığı ya da çok fazla emek vererek kazandığı bir şeyi bu sıfat ile niteleyebilmektedir.



KIYMETLİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDEKİ ÖRNEK KULLANIMLARI



Bu cihaz benim ilk bilgisayarım olduğu için benim için çok kıymetlidir.

Bu fotoğraflara bir şey olursa çok üzülürüm çünkü en güzel anılarımın bulunduğu bu fotoğraflar benim için çok kıymetlidir.

Ailem ve dostlarım benim için hayattaki en kıymetli varlıklardır.

DEĞERLİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE ÖRNEK KULLANIMLARI