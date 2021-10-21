Türkçede bulunan her kelimenin hemen hemen farklı eş anlamları bulunabilir. Bu eş anlamlı kelimeler de kişilerin konuşmalarını daha zenginleştirerek kendilerini iyi bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olur. Peki, Kız eş anlamlısı nedir? Kız kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili hangi örnekler kullanılabilir? İşte merak edilen tüm detaylar.

KIZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Kız kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre 3 anlamı bulunur. Bunlardan biri dişi, küçük çocuk anlamıdır. Bir diğer anlamı ise bakire olan, cinsel ilişki yaşamayan dişidir. Bu anlamlarının yanı sıra bir tip olarak iskambil kağıtlarındaki maça kızı tanımlamasında da kullanılır. Kız kelimesinin eş anlamlı olarak kullanıldığı bir diğer yer ise nidadır. Dişi bir kişiye kız nidası ile seslenilebilir.

KIZ KELİMESİNİN ANLAMI

Kız kelimesinin karşılığı Türk Dil Kurumu'na göre genç ve küçük yaşta olan dişidir. Kız kelimesinin karşılığını tanımlayan yaş grubu ise kültürlerin farklılıklarına göre değişiklik gösterebilir. Türk toplumlarında tam olarak belirtilmese de küçük dişi çocuklara kız denir. Arap toplumlarında ise bluğ çağına ermeyen dişilere kız denir. Kız kelimesi aynı zamanda Türk ve arap toplumunda bakireliği de temsil eder. Cinsel ilişkiye girmemiz dişilere kız, kız oğlan kız tanımlamaları için kullanılır.

KIZ KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Henüz küçük bir kız olmasına rağmen, boyunu aşan başarılar elde etti.

Köyün küçük kızları dans gösterisi ile herkesi büyüledi.

Okuldaki kız öğrenciler matematik sınavından en yüksek dereceye ulaştı.

Türkiye'de okuyan kız çocuklarının oranı her geçen gün artıyor.

KIZ KELİMESİNİN DEYİM İÇİNDE KULLANIMINA ÖRNEKLER

Kız beşikte çeyizi sandıkta (Kız almak )

Kızım sana söyledim, gelinim sen anla (Nasihat verme ya da azarlama)

Babasından istemelerine rağmen kızı erkek tarafına vermedi.

KIZ EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM