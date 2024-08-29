Kız Kalesi Nerede, Hangi Şehirde? Kız Kalesi Hikayesi ve Yol Tarifi

Akdeniz'e oldukça yakın konumda bulunan bu tarihi kale, denizin ortasında yer alan bir ada üzerinde kurulmuştur. Mersin şehir merkezine yaklaşık 88 kilometre uzaklıktadır ve denizden yaklaşık 200 metre kadar uzaklıktadır. Bu konumu sayesinde, Kız Kalesi, hem tarihi hem de turistik açıdan önemli bir cazibe merkezidir. Kız Kalesi nerede, hangi şehirde demeden önce bu tarihi yapı hakkında bilgi edinmek daha doğru olacaktır. Kız Kalesi hikayesi ve yol tarifi birbirinden ayrı konular olsa da cevapları gayet basittir.

Kız Kalesi Nerede, Hangi Şehirde?

Mersin'in simgesi haline gelen, Türkiye'nin en etkileyici tarihi ve doğal güzelliklerinden biridir. Mersin ilinin Erdemli ilçesinde, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıklarda yer alan küçük bir adacık üzerinde konumlanmıştır. Bu eşsiz kale, hem tarihi dokusu hem de efsanelerle dolu hikayesi ile ziyaretçilerini büyülemektedir.

Kız Kalesi Hikayesi ve Yol Tarifi

Kız Kalesi'nin tam olarak ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmese de, çeşitli kaynaklarda farklı tarihler belirtilmektedir. Bazı kaynaklara göre, MÖ 4. yüzyılda Kıbrıslı Kral Korykos tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. Ancak, kale üzerindeki bir yazıttan 1199 yılında I. Leon tarafından yaptırıldığı da öğrenilmiştir.

Kız Kalesi, adını taşıyan birçok efsaneye konu olmuştur. Bunlardan en bilineni, yılan sokması sonucu öleceği söylenen bir prensesin, bu yazgıyı önlemek için buraya getirilmesi ve kaleye kapatılması hakkındadır. Bu efsane, Kız Kalesi'ne mistik bir hava katmış ve ziyaretçilerin hayal gücünü harekete geçirmiştir.

Kız Kalesi'ne ulaşım oldukça kolaydır. Mersin şehir merkezinden yaklaşık 88 kilometre güneybatıda bulunan Kızkalesi Beldesi'ne, otobüs veya özel araçlarla ulaşabilirsiniz. Beldeye vardığınızda, kaleye ulaşım için tekne turları düzenlenmektedir. Bu turlar sayesinde hem kaleye ulaşabilir hem de çevrenin güzelliğini seyredebilirsiniz.

Kız Kalesi'ne Ulaşım İçin İpuçları: