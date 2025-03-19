Kız öğrenciler için teknoloji atılımı

Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini destekleyen öncü bankalardan Halkbank ve toplumsal kalkınma odaklı projeleriyle bilinen Habitat Derneği, kız öğrenciler için bir teknoloji atılımı gerçekleştiriyor. Bilim Kızlarla Gelecek (BİGE) adıyla hayata geçirilecek projeyle, kız öğrenciler bilim, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) alanlarına yönlendirilecek. Lise ve üniversite düzeyinde eğitim gören kız öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini artırmak için Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkinlikler düzenlenecek.