Kızıl Kule Nerede, Nasıl Gidilir? Alanya Kızıl Kule Efsanesi, Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Günümüzde Kızıl Kule, Alanya Etnografya Müzesi olarak hizmet vermektedir. İçerisinde Selçuklu dönemi ile ilgili çeşitli eserler sergilenmektedir. Ayrıca, bölgenin tarihi ve kültürel mirası hakkında bilgilendirici sergiler de bulunmaktadır. Akdeniz'in en önemli simgelerinden biri olup, yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilmektedir. Bunun için Kızıl Kule nerede, nasıl gidilir, yol tarifi ve efsanesi sıkça araştırılır.

Kızıl Kule Nerede ve Nasıl Gidilir?

Alanya Kızıl Kule, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nin İskele Caddesi üzerinde yer alır. Kızıl Kule'ye nasıl gidileceğini merak edenlerin, şu önerilere göz gezdirmesinde fayda vardır:

Alanya merkezinden Kızıl Kule'ye yürüyerek ulaşmak oldukça kolaydır. Alanya Çarşısı'ndan limana doğru yürüyün. Limanın hemen yanında Kızıl Kule'yi görebilirsiniz.

Alanya merkezden arabayla yaklaşık 5-10 dakikada ulaşabilirsiniz. Atatürk Bulvarı üzerinden doğuya doğru gidin ve liman tabelalarını takip edin.

Antalya'dan Alanya'ya ulaşmak için ise arabayla D400 karayolunu takip ederek doğuya doğru yaklaşık 135 km yol katetmelisiniz. Yolculuk yaklaşık 2 saat sürer. Alanya'ya vardığınızda şehir merkezine girip limana doğru ilerleyin.

Antalya Otogarı'ndan Alanya'ya sıkça otobüs seferleri düzenlenmektedir. Yolculuk yaklaşık 2-2.5 saat arasındadır. Alanya Otogarı'na vardığınızda minibüs veya taksi ile Kızıl Kule'ye kolayca ulaşabilirsiniz.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan Kızıl Kule'ye arabayla yaklaşık 40 km mesafe vardır ve yolculuk ortalama 45 dakika sürer. D400 karayolunu takip ederek batıya doğru ilerleyin ve Alanya merkezine geldiğinizde liman tabelalarını takip edin.

Gazipaşa Havalimanı'ndan Alanya'ya düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Yolculuk yaklaşık 1 saat kadardır. Alanya Otogarı'na vardıktan sonra minibüs veya taksi ile Kızıl Kule'ye ulaşabilirsiniz.

Alanya içinde, Kızıl Kule'ye ulaşmak için şehir içi dolmuşları kullanabilirsiniz. Çoğu dolmuş hattı liman ve Kızıl Kule yakınlarında durak yapmaktadır. Otobüsü tercih edecekseniz, 1, 12, 50 ve 4 numaralı hatlardan herhangi birine binebilirsiniz. Ayrıca, Alanya'nın merkezinden kalkan taksilerle de Kızıl Kule'ye hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Kızıl Kulesi Efsanesi Kısaca Özeti

Alanya Kızıl Kule ile ilgili anlatılan efsane, kuleye hem tarihî hem de mistik bir hava katmaktadır. Efsanenin özeti ise şu şekilde:

Kızıl Kule'nin inşası sırasında, kuleyi inşa eden mimar Halepli Yapı Ustası Ebu Ali Reha El Kettani, kuleyi tamamlamak için büyük çaba sarf ediyordu. Ancak, kule inşaatı sırasında bir sorunla karşılaştı. Kule, planlandığı gibi tam olarak bitirilemiyordu. Bu durum mimarı çok endişelendiriyordu.

Ebu Ali Reha, bir gün rüyasında genç bir kızın ona yardım eli uzattığını gördü. Ertesi gün, gerçekten de güzel bir genç kız, kulenin yanına gelerek mimara yardımcı olabileceğini söyledi. Mimar, kızın yardımıyla kuleyi başarıyla tamamladı. Ancak, kule tamamlandıktan sonra kız aniden ortadan kayboldu.

Kızın doğaüstü bir varlık olduğunu düşünen Ebu Ali Reha, onu bir peri olduğundan şüphelendi. Bu olay, Kızıl Kule'nin inşasıyla ilgili olarak halk arasında yayıldı ve bir efsane haline geldi. Halk, bu genç kızın kulenin ruhu olduğuna ve kuleyi koruduğuna inanmaya başladı.

Bu efsane, Kızıl Kule'nin tarihî ve kültürel önemine katkıda bulunmaktadır. Kızıl Kule, sadece bir savunma yapısı değil, aynı zamanda efsanelerle beslenen bir tarihî mirastır. Efsaneler, yapının anlamını derinleştirir ve ziyaretçilere daha zengin bir deneyim sunar.