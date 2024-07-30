Kızıldağ Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Kızıldağ Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Akdeniz Bölgesinde yer alan ve sahip olduğu geniş ormanlık alanlar sayesinde oksijenin başkenti olarak bilinen Kızıldağ Milli Parkı, Türkiye'nin en özel doğal alanlarından biridir. Parkın eşsiz güzelliklerini görmek ve sağlıklı bir mola vermek için burayı ziyaret etmek isteyenlerin en çok sorduğu sorular, Kızıldağ Milli Parkı nerede ve nasıl gidilir? ile Kızıldağ Milli Parkı yol tarifi ve giriş ücreti nedir? olmaktadır. İşte yanıtlar.

Kızıldağ Milli Parkı'nın Tarihçesi

Isparta il sınırları içerisinde yer alan Kızıldağ Milli Parkı, 1965 yılında açılmıştır. Zengin bitki örtüsü ile farklı hayvan türlerine ev sahipliği yapan park, Bakanlar Kurulu kararı ile 20 Şubat 1993 tarihinde milli park ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Kızıldağ Milli Parkı'nın Özellikleri

Kızıldağ Milli Parkı 59 bin 400 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Parkın 1300 kilometrelik ortalama yüksekliği bulunmaktadır. Kızıldağ Milli Parkı'nın girişinde bulunan tabelada yazıldığı gibi "oksijenin başkenti" olmasının nedeni hem yüksekliği hem de park alanını kaplayan ağaçların varlığıdır. Sedir, karaçam, kızılçam, göknar, meşe ve ardıç ormanlarıyla kaplı olan Kızıldağ Milli Parkı, akciğer ve solunum rahatsızlıkları bulunanlara şifa vermektedir.

Kızıldağ Milli Parkı'nın faunası da ilgi çekicidir. Tavşan, tilki, kurt, sansar, çakal, yaban domuzu ile akbaba, şahin, doğan, atmaca gibi yırtıcı kuşları da barındıran parkta keklik, ardıç, güvercin ve baykuş türlerine de rastlanmaktadır.

Piknik ve kamp yapma aktiviteleri ile doğa yürüyüşleri için ideal bir ortam sunan Kızıldağ Milli Parkı'nda konaklamak da mümkündür. Ziyaretçiler ücret ödeyerek çadırlarda kalabilir, dileyenler ise bungalovlarda ya da konteyner evlerde konaklayabilirler.

Kızıldağ Milli Parkı Nerede?

Kızıldağ Milli Parkı, Akdeniz Bölgesinde yer alır. Isparta iline bağlı olan Şarkikaraağaç ilçesi sınırları içinde yer alan Kızıldağ Milli Parkı Isparta il merkezine yaklaşık 120 kilometre, Şarkikaraağaç ilçesine ise 6 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Park, ulaşım açısından kolay erişilebilir bir konumdadır ve bölgeye gelen ziyaretçiler için çeşitli ulaşım seçenekleri mevcuttur.

Kızıldağ Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?

Kızıldağ Milli Parkı'na toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkündür. Bunun için Isparta'dan parkın yer aldığı Şarkikaraağaç'tan kalkan otobüsleri kullanabilirler. Özel aracıyla Kızıldağ Milli Parkı'na gitmek isteyenler de öncelikle Isparta şehir merkezinden Şarkikaraağaç ilçesine ulaşarak buradan tabelalar yardımıyla rahatlıkla parka ulaşabilirler.

Kızıldağ Milli Parkı Girişi Ücretli Mi?

Kızıldağ Milli Parkı'na giriş ücretlidir. Parkın bakımı ve korunması için kullanılan giriş ücreti kişi balı alınmakla birlikte, parka gidilen arabaya göre de tarife değişiklik göstermektedir. Kızıldağ Milli Parkı'nda kamp yapmak ya da başka bir aktivite gerçekleştirmek isteyenler ayrıca ücret ödemekle yükümlüdürler.