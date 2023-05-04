Kızıldeniz Nerede? Kızıl Deniz Hangi Ülkede ve Hangi Kıtada?

Kızıldeniz nerede sorusuna cevap bulmak için dünya haritasına kısa bir süre göz gezdirmeniz yeterli olacaktır. Söz konusu deniz, stratejik önemi ile de dikkat çeken bir bölgede yer alır. Kızıldeniz hangi ülkede sorusu, bu denizi çevreleyen ülkeler kapsamında incelenmelidir. Bu denizin hangi ülkelere yakın olduğunu bilmeniz, coğrafyayı analiz etmenizi kolaylaştıracaktır. Kızıl deniz nereye yakın sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kızıldeniz Nerede?

Kızıldeniz, Asya Kıtası ile Afrika Kıtası arasında yer alan bir denizdir. Akdeniz, İsrail'de bulunan Süveyş Kanalı'ndan Kızıldeniz'e devam eder. bu deniz, Hint Okyanusu'na doğru ince bir kanal şeklinde uzanır. Kızıldeniz Bab'ül Mendep Boğazı'ndan Hint Okyanusu'na açılır. Bu boğazın bulunduğu bölüm Aden Körfezi olarak anılır.

Kızıldeniz'e çok sayıda ülkenin kıyısı vardır. İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen, Eritre ve Etiyopya'nın bu denize kıyısı bulunur. Söz konusu deniz, önemli bir deniz ticaret yolu olması ile de önemlidir.

Kızıl Deniz Nereye Yakın?

Kızıldeniz, Arap Yarımadası'nda yer almakta olup önemli bir stratejik konuma sahiptir. Dünyanın en önemli deniz ticaret yolu bu deniz üzerinden geçmektedir. Süveyş kanalı da bu kapsamda önemli kanallardan biridir. Denizin açıldığı Hint Okyanusu da bu ticaretin önemli yolları arasındadır. Kızıldeniz, Arap Yarımadasının önemini bir kat daha artırmaktadır. Bundan sonraki süreçte de Kızıldeniz'in önemini koruyacağı düşünülmektedir. Zaman zaman bu deniz üzerinde devletlerin çıkar çatışmalarının olduğunu da söyleyebiliriz.