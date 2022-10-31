Kızılderili Atasözleri -Doğa, Hayat, Ölüm Üzerine Bilgelik Dolu, En Güzel Kızılderili Sözleri ve Nasihatleri

Kızılderililer atasözleri her yaştan insana doğa ve hayvan sevgisi ile ilgili bir şeyler öğretecek olan sözler, öğretiler olarak karşımıza çıkar. Kültürlerinin farklılığı, yaşam şekillerin daha çok doğa üzerine kurulu olması ile diğer halklardan ayrılan Kızılderililer, Kızılderili öğretileri ile de öne çıkmaktadır. İster komik Kızılderili sözleri olsun ister Kızılderili öğretileri olsun, hepsinde insan yaşamının ve erdeminin vurgulandığı öğeler bulunabilmektedir. Kızılderililer ile ilgili merak edilenler ve komik Kızılderili sözleri için detaylara birlikte geçelim.

Kızılderili Atasözleri

Uzun yıllar önce söylendikleri halde günümüzde hala bilgelik ve insanlık mesajı verebilen sözlerdendir Kızılderili atasözleri ve nasihatleri. Eşitliği, hayvana ve doğaya sevgiyi anlattıkları sözleri ile hepimizin gönlüne dokunan ve bize insanlığı hatırlatan Kızılderili sözlerini sizin için liste halinde hazırladık. Kızılderili atasözleri ve nasihatleri;

Derinin rengi insanları farklı kılmaz. İyi iyidir, kötü kötüdür. Büyük yaratıcı hepimizi kardeş olarak yaratmıştır.

Kehanet, muhtemel bir olayı kesin bir bakış ile görmekten başka bir şey değildir. Hava ya bulutlu olacaktır ya da güneş açacaktır.

Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.

Arkamda yürüme ben öncü olmayabilirim. Önümde yürüme takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü böylece ikimiz eşit oluruz.

Düşünceler oklar gibidir. Bir kere salıverildiler mi, gider hedefi vururlar. Onlara iyi sahip ol, bir gün hedef kendin olabilirsin.

Kaybetmeyi ahlaksız bir teklife tercih et. İlkinin acısı bir an, diğerinin vicdan azabı bir ömür boyu sürer.

Hayvanlar olmadan insanlar nedir ki? Eğer bütün hayvanlar kaybolup giderse insanoğlu büyük bir ruh yalnızlığı içinde ölecektir. Hayvanlara ne olduysa insanlara da aynısı olur. Her şey birbirine bağlıdır.

Yeryüzü bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık.

Avlayacaksan en zayıf geyiği avla, çünkü sağlam olanlar yeni neslin devamını sağlayacaktır.

Eğer bir ülkede gölgelerin boyu insanların boyunu geçmişse o ülkede güneş batıyor demektir.

Kısa Kızılderili Atasözleri

Kızılderili atasözleri sadece uzun yazılar olmamakla birlikte kısa Kızılderili atasözleri de bulunmaktadır. Kısa atasözlerine bazı örnekleri sizin için listeledik;