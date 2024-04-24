KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Fırat Üniversitesi’nin başarıları bizleri mutlu ediyor

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Uluslararası Final Üniversitesi'yle iş birliği protokolü imzalamak amacıyla gittiği Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı da ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede Rektör Prof. Dr. Göktaş'a; Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Fırat Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sinan Akpınar, Uluslararası Final Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Bülent Taşel, Fırat Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı ve Final Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hasan Bulut eşlik etti.





ERSİN TATAR: KKTC'DEN ELAZIĞ'A TOPRAK GÖTÜRDÜM

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Elazığ'ın Kıbrıs Türkü için ayrı bir önemi olduğuna dikkat çekerek, Elazığlı olan Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın Kumsal Katliam'ı olarak bilinen olayda eşi Mürüvvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi, Hakan'ın şehit edildiğini söyledi. Elazığ ziyaretinde şehitlerin kabirlerini ziyaret edip, KKTC'den toprak götürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu olayı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını, bağımsız ve hür bir şekilde devlet çatısı altında yaşamanın şehitler sayesinde olduğunu vurguladı.

ERSİN TATAR: FIRAT ÜNİVERSİTESİ'NİN BAŞARILARI BİZLERİ MUTLU EDİYOR

Elazığ Fırat Üniversitesi'nin başarılarının kendisini mutlu ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye'de ilk 10'a giren Fırat Üniversitesi'nin başarıları elbette bizleri mutlu etmektedir. Elazığ ziyaretimde bana göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakaya teşekkür ederim. Şahsıma tevdi edilen fahri doktora unvanının benim için çok kıymetli olduğunu bir kez daha paylaşmak isterim" dedi.





REKTÖR PROF. DR. GÖKTAŞ: KKTC ELAZIĞLILAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Fırat Üniversitesi'nin başarılarıyla ilgili bilgiler veren Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Final Üniversitesi ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, iki üniversite arasında karşılıklı işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Göktaş Elazığlılar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin oldukça önemli olduğunu belirterek Elazığ'ın selamlarını iletti.

Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ayrıca 2023 yılında 6 Şubat'ta meydana gelen depremde İsias Otel'in enkazında kalarak yaşamını yitiren Şampiyon Meleklerin üzüntüsünü derinden hissettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Göktaş'a, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Fırat Üniversitesi'ndeki programda çekilen fotoğrafının yer aldığı bir tablo hediye edildi.