KKTC üniversitelerinin rektörleri, YDÜ ev sahipliğinde bir araya geldi

KKTC üniversitelerinin rektör ve temsilcilerini bir araya getiren toplantılar; YÖDAK tarafından üniversitelerin akademik faaliyetlerini koordine etmek, değerlendirmek ve iyileştirmek amacıyla düzenleniyor.

İlk toplantı olan Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu'nda "Beş Yıllık Kalkınma Planı Yükseköğretim Özel Komitesi" tarafından hazırlanan rapor ve yurtdışından alınan unvanların denkliğini inceleme komisyonu tarafından incelenen doktora denklik müracaatları ele alındı. Toplantıda ayrıca, üniversitelerin genel durumu, planlanan projeler ve geleceğe yönelik stratejik hedefler hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu. Rektörler Kurulu toplantısında ise "transit vize" gündemi ele alındı.

Toplantıların açılış konuşmasını yapan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, eğitim alanındaki kurumların birlikteliğinin önemine vurgu yaptı. Her üniversitenin farklı bakış açılarına ve önerilere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Avcı, "KKTC Yükseköğretim Beş Yıllık Kalkınma Planı hakkında üniversitelerimizin önerilerini almak için bir süreç başlatmıştık. Üniversitelerimizden pek çok öneri aldık. YÖDAK üyelerimiz de çeşitli görüşlere sahip. Bu, farklı bakış açıları ve görüşler bu süreci zenginleştiriyor. Bu toplantıların amacı; yükseköğretim temsilcilerinin ve YÖDAK'ın daha etkili bir şekilde bir araya gelerek, tek bir çatı altında birleşip en doğru planı oluşturabilmesidir" dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, KKTC'nin bir eğitim ülkesi olduğunu vurgulayarak "Ülkemizdeki her üniversitenin, uyum ve koordinasyon içerisinde ülkemizin bu vasfını güçlendirmek için birlikte çalışması son derece önemli. Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu ve Rektörler Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk" ifadesini kullandı.