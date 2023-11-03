“KKTC ve Sürdürülebilir Denizel Ekonomi” sempozyumu

Kıbrıs Türk Denizciliğinin geliştirilmesi, politika ve stratejilerin belirlenmesi, denizcilik alanında her türlü araştırmanın yapılması ve bilimsel verilerin elde edilmesi faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek sempozyum, bir araya getireceği uzmanların katkılarıyla önemli bir vizyon belirleme toplantısı da olacak.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve GÜDENMER Başkanı Kaptan Enver Yetkili, sempozyumun amacının; denizlerin korunması ve denizcilik faaliyetlerinin "mavi vatan" ve "mavi ekonomi" ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesine katkı sağlamak, deniz ve denizcilik kültürünü geliştirilerek denizcilik faaliyetleri ve gelirlerinin artırılmasını sağlamak olduğunun altını çizdi.

İki gün sürecek olan ve toplamda 20 konuşmacının sunum yapacağı sempozyumda; "KKTC Mavi Vatan", "KKTC Mavi Ekonomi", "KKTC Deniz Yetki Alanları" ve "Doğu Akdeniz'de Arama-Kurtarma Yetki Alanları" gibi önemli konular öncelikli olarak yer alacak. Türkiye Cumhuriyeti'nden de alanında uzman birçok kişiyi buluşturacak olan sempozyumda; Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Emekli Tuğamiral Alaettin Sevim, KKTC Cumhurbaşkanı Danışmanları Prof. Dr. Hasan Ünal, Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Prof. Dr. Vedat Yorucu, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu ve Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı profesör DUX katılacak.