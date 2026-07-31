KKTC’de uluslararası eğitım

Üniversite tercih döneminde adayların en çok üzerinde durduğu konuların başında eğitim kalitesi, diploma geçerliliği, uluslararası tanınırlık ve mezuniyet sonrası kariyer olanakları geliyor. Günümüzde iş dünyası yalnızca diploma sahibi mezunları değil; yabancı dil bilen, farklı kültürlerle birlikte çalışabilen, teknolojiyi etkin kullanan ve uluslararası standartlarda eğitim almış gençleri tercih ediyor. Bu nedenle üniversite seçimi yapılırken kampüs imkanlarından akademik kadroya, laboratuvar altyapısından uluslararası akreditasyonlara kadar pek çok kriter birlikte değerlendiriliyor. KKTC'de eğitim veren Lefke Avrupa Üniversitesi de bu kriterleri bir araya getiren yükseköğretim kurumlarından biri olarak öne çıkıyor. 1990 yılında kurulan üniversite bugün 10 fakülte, 4 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 1 enstitü bünyesinde onlarca lisans ve önlisans programı yürütüyor. 103 farklı ülkeden gelen 12 bini aşkın öğrencisiyle çok kültürlü bir eğitim ortamı sunan üniversite, uluslararası görünürlüğünü her geçen yıl artırıyor. Tercih döneminde adayların dikkat ettiği en önemli göstergelerden biri de üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki yeri. Çünkü bu sıralamalar eğitim kalitesi, araştırma performansı ve akademik itibara ilişkin önemli veriler sunuyor. Lefke Avrupa Üniversitesi, dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından QS tarafından açıklanan 2027 Dünya Üniversite Sıralamaları'nda 901-950 bandında yer aldı. Üniversite ayrıca Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Etki Sıralaması'nda da 401-600 bandına girerek uluslararası arenadaki başarısını da kanıtlamış oldu.

AKREDİTE PROGRAMLAR AVANTAJ SAĞLIYOR

Uzmanlar, üniversite tercihinde yalnızca bölüm ismine değil, programların uluslararası akreditasyonlarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Akredite programlar, eğitim kalitesinin bağımsız kuruluşlar tarafından onaylandığını gösterirken mezunların yurt dışında eğitim ve çalışma süreçlerinde de önemli avantajlar sağlayabiliyor. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde 32 programda uluslararası akreditasyona sahip bulunuyor. Bu sayede öğrenciler yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmıyor; uluslararası standartlara uygun eğitim alarak mezuniyet sonrasında farklı ülkelerde de kariyer planı yapabiliyor. Üniversite, araştırmacı ve girişimci bireyler yetiştirmeyi hedefleyen eğitim modeliyle öğrencilerini küresel rekabete hazırlıyor.

TERCİH SIRASI BURSU DİKKAT ÇEKİYOR

Tercih döneminde burs imkanları da adayların kararını etkileyen en önemli başlıklardan biri. Özellikle uzun yıllar kesintisiz devam eden burslar ailelerin eğitim maliyetini önemli ölçüde azaltıyor. Lefke Avrupa Üniversitesi, tercih sırası bursu uygulamasıyla dikkat çekiyor. Üniversiteyi ilk sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere yüzde 90'a varan burs imkanı sunulurken, ilk 3 tercihini tamamen üniversiteden yana kullanan adaylar da yüzde 80'e varan blok tercih bursundan yararlanabiliyor. Lisans programlarında burslar 7 yıl, diş hekimliği programında 8 yıl, önlisans programlarında ise 4 yıl boyunca kesintisiz devam ediyor.

KAMPÜSTE GÜVENLİ VE ÇOK KÜLTÜRLÜ YAŞAM

Üniversite yaşamı yalnızca derslerden ibaret değil. Kampüs ortamı, sosyal faaliyetler, güvenlik, konaklama imkanları ve farklı kültürlerle bir arada yaşama deneyimi de öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor. 103 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü Lefke Avrupa Üniversitesi, uluslararası kampüs yapısıyla farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturuyor. Bu yapı öğrencilerin yabancı dil pratiği yapmasına, farklı bakış açıları kazanmasına ve mezuniyet öncesinde uluslararası bir çevre edinmesine katkı sunuyor. Üniversite bünyesindeki laboratuvarlar, uygulama alanları ve teknolojik altyapı da teorik eğitimin uygulamayla desteklenmesini amaçlıyor.



KONAKLAMADA AVANTAJ

Üniversite tercih edilirken göz önünde bulundurulması gereken başlıklardan biri de barınma imkanları. Özellikle şehir dışından gelen öğrenciler için güvenli ve ekonomik konaklama büyük önem taşıyor. Lefke Avrupa Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs'taki üniversiteler arasında en yüksek TC Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt kapasitesine sahip üniversitelerden biri olarak öne çıkıyor. Kampüs içerisinde ve çevresinde bulunan KYK yurtlarının yanı sıra üniversite yurtları da öğrencilere farklı konaklama seçenekleri sunuyor.



TERCİH YAPMADAN ÖNCE BUNLARI KARŞILAŞTIRIN

Uzmanlar, adayların tercih listelerini hazırlarken üniversiteleri yalnızca taban puanlarına göre değerlendirmemesi gerektiğini vurguluyor. Uluslararası sıralamalardaki yeri, akreditasyon durumu, burs imkanları, laboratuvar ve uygulama altyapısı, staj olanakları, kampüs yaşamı ve mezunların kariyer başarısı birlikte değerlendirildiğinde daha sağlıklı bir tercih yapılabiliyor. Üniversite seçiminin yalnızca dört yıllık eğitim sürecini değil, mezuniyet sonrasındaki kariyer yolculuğunu da doğrudan etkilediği unutulmamalı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör