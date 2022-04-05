Klavye Dili Değiştirme: Klavye Türkçe Yapma Kısayolu Nedir, Nasıl Değişir Ve Kapatılır?

Teknoloji çağında en çok iç içe olduğumuz cihazlardan birisi de bilgisayarlardır. Birçok işin bilgisayara taşındığı günümüz teknoloji dünyasında, bu cihazın dilini anlamamız da zorunluluk taşımaktadır. Bilgisayarın yanı sıra bizler için olmazsa olmaz araçlardan birisi klavyedir. Özellikle iş dünyasında veya eğitim sektöründe bilgisayar ile bir arada kullandığımız klavyeler iki farklı şekilde kullanılır. F ve Q klavyesi, farklı durumlarda kullanılır. Q klavyesinde her dilde yazı yazmak mümkünken, F klavyesinde Türkçe dilinde yazı yazmak pratiklik sağlar. Her iki klavye türünde, tuşlar arasındaki farklılık dikkat çeker. Kimi durumda klavye dili değiştirme önemli bir yere sahip olmuştur. Pek çok kişi bu klavyenin nasıl değiştirildiğini merak etmiştir.

Klavye Dili Değiştirme

Bilgisayar kullanımında önemli bir yere sahip olan klavyeler, iki farklı şekilde karşımıza çıkar. Q ve F klavyenin arasında belirli farklar vardır. Klavye dilini değiştirmenin ise yöntemi vardır.

Windows işletim sisteminde iki veya daha fazlası için klavye düzenini etkinleştirdikten sonra diller arasında geçiş yapmak için dil çubuğunu kullanmak gerekir. Dil çubuğunu kullandığınız zaman klavye düzeni, geçiş yapmak istediğiniz dilin klavyesine dönüşür.

Klavye Türkçe Yapma Kısayolu

Bilgisayarın klavyesinde İngilizce ve Türkçe için farklı klavye tipleri vardır. Q ve F klavyeleri farklı amaçlar için kullanılır ve tuş düzeni birbirinden farklıdır. Birden fazla düzeni kullanan kişiler, her seferinde panellere girip klavye dilini değiştirmek zorunda değildir. Windows sisteminde bunun için faydalı bir kısayol vardır.

Alt + Shift tuşlarına aynı anda basarak farklı diller arasında geçiş yapmak mümkün. Bu durumda İngilizce bir klavyeyi Türkçe yapmak için bu kısayol kullanılabilir.

Klavye Dili Değiştirme Kısayol Tuşu

Bilgisayarda farklı tuş kombinasyonları kullanılarak klavyede değişiklik yapmak mümkün. Özellikle her iki tip klavyede dil değişimi yapmak için bazı kısayollarını bilmek önemlidir. Farklı diller arasında geçiş yapmak için Alt + Shift tuşlarına aynı anda basabilirsiniz. Bunun dışında Ctrl + Shift tuşlarına aynı anda basarak ise aynı dil için farklı düzenlere geçiş yapabilirsiniz. (Türkçe F -> Türkçe Q gibi)