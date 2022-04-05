Klavye Kısayol Tuşları: Laptop ve Masaüstünde Klavye Kısayolları Değiştirme ve Kapatma Nasıl Yapılır?

Teknoloji çağında pek çok işimizi bilgisayar üzerinden hallederiz. Özellikle internet yazışmalarının arttığı bu zamanlarda bilgisayar üzerinden pratiklik kazanmanın yollarını ararız. Yoğun geçen iş temposunda veya öğrencilik süreçlerinde hemen herkes zamandan tasarruf kazanmak için pek çok yönteme başvurur. Bu durumda klavye kısayol tuşları, işlerimizi yürütürken bize kolaylık sağlayan yollardan birisidir. Yoğun geçen zamanlarda bilgisayar üzerinden yapacağımız işlemleri kısa sürede tamamlamak için kısayol tuşları bize büyük fayda sağlar. Fare ile yapacağımız işlemleri klavyede bazı tuşları kullanarak pratiklik kazanabiliriz. Özellikle fare ile en çok kullandığımız kopyala-yapıştır seçeneklerinin klavyede son derece kolay bir gösterimi vardır. Klavye kısayol tuşları açma, kapatma ve değiştirme gibi tüm bilgilere kolaylıkla ulaşmak mümkün.

Klavye Kısayolları

Bilgisayar kullanımında fare dışında klavye kısayol tuşlarını kullanarak pratiklik kazanabiliriz. Windows klavye kısayolları, fare ile yaptığınız bir işlemin alternatif bir yolunu sunan tuşlardır.

Özellikle yoğun iş temposunda, zamandan tasarruf sağlaması açısından klavye kısayolları tercih edilir. Birtakım uygulamaları açmak, seçili bir öğeyi değiştirmek ve daha fazlası için bu tür kısayollarını bilmek büyük bir avantajdır. En çok bilinen klavye kısayolları şu şekildedir:

Ctrl ve X: Seçilen öğeyi kes

Ctrl ve C: Seçilen öğeyi kopyala

Ctrl ve V: Seçilen öğeyi yapıştır

Ctrl ve Z: Yapılan işlemi geri al

Ctrl + Y: Sayfayı yenile

Ctrl + P: Sayfayı yazdır

Ctrl + Esc: Başlat simgesini aç

Ctrl + Mouse kaydırma tuşu: Masaüstü simgelerinin boyutunu güncelle

Ctrl + Alt + Sekme: Ok tuşları ile açık elemanlar arasından geçiş yap

Ctrl + Shift + Escape: Görev yöneticisini aç

F1: Yardımı görüntüle

F2: Seçilen öğeyi tekrar adlandır

F3: Dosya arama

F4: Adres çubuğunu görüntüleme

F5: Pencereyi yenileme

Klavye Kısayol Tuşları

Dünyanın her bir alanında karşımıza çıkan bilgisayarlar, hayatımızın bir parçası olmuştur. Böylelikle bilgisayarın her bir parçası bizler için önemlidir. Özellikle klavye birçok bilgisayar kullanıcısının olmazsa olmazıdır.

Bilgisayarda yapılması istenilen bir işlemin daha az hamlede ve çok kısa bir sürede bitirmenin en büyük yolu, klavye kısayol tuşlarını kullanmaktır. Sizlere pek çok konuda avantaj sağlayan bu kısayollar, birden fazla tuş kombinasyonundan oluşmuştur. Yapılması gereken işlem, aynı anda kombinasyon tuşlarına basarak gerçekleşir. Klavye kısayolları aşağıdaki gibidir: