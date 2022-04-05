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Giriş Tarihi: 5.4.2022 13:41 Son Güncelleme: 5.4.2022 13:41

Klavye Kısayol Tuşları: Laptop ve Masaüstünde Klavye Kısayolları Değiştirme ve Kapatma Nasıl Yapılır?

Klavye Kısayol Tuşları: Laptop ve Masaüstünde Klavye Kısayolları Değiştirme ve Kapatma Nasıl Yapılır?

Bilgisayar kullanımının son derece yaygınlaştığı bu zamanlarda kimi durumda pratik kazanmanın yollarını ararız. Kullanıcılar yazışma anlarında veya önemli projelerde zamandan tasarruf sağlamak için klavye kısayollarını tercih eder. Ofiste, okulda veya bir iş yaparken klavye kısayol tuşları hakkında bilgi sahibi olmak bizlere pratiklik kazandırır. Bu durumda kısayol tuşlarının ne olduğu merak edilir. Klavye Kısayol Tuşları: Laptop ve Masaüstünde Klavye Kısayolları Değiştirme ve Kapatma Nasıl Yapılır? Başlıklı yazımızda merak edilen bilgilere yer verdik.

Teknoloji çağında pek çok işimizi bilgisayar üzerinden hallederiz. Özellikle internet yazışmalarının arttığı bu zamanlarda bilgisayar üzerinden pratiklik kazanmanın yollarını ararız. Yoğun geçen iş temposunda veya öğrencilik süreçlerinde hemen herkes zamandan tasarruf kazanmak için pek çok yönteme başvurur. Bu durumda klavye kısayol tuşları, işlerimizi yürütürken bize kolaylık sağlayan yollardan birisidir. Yoğun geçen zamanlarda bilgisayar üzerinden yapacağımız işlemleri kısa sürede tamamlamak için kısayol tuşları bize büyük fayda sağlar. Fare ile yapacağımız işlemleri klavyede bazı tuşları kullanarak pratiklik kazanabiliriz. Özellikle fare ile en çok kullandığımız kopyala-yapıştır seçeneklerinin klavyede son derece kolay bir gösterimi vardır. Klavye kısayol tuşları açma, kapatma ve değiştirme gibi tüm bilgilere kolaylıkla ulaşmak mümkün.

Klavye Kısayolları

Bilgisayar kullanımında fare dışında klavye kısayol tuşlarını kullanarak pratiklik kazanabiliriz. Windows klavye kısayolları, fare ile yaptığınız bir işlemin alternatif bir yolunu sunan tuşlardır.

Özellikle yoğun iş temposunda, zamandan tasarruf sağlaması açısından klavye kısayolları tercih edilir. Birtakım uygulamaları açmak, seçili bir öğeyi değiştirmek ve daha fazlası için bu tür kısayollarını bilmek büyük bir avantajdır. En çok bilinen klavye kısayolları şu şekildedir:

  • Ctrl ve X: Seçilen öğeyi kes
  • Ctrl ve C: Seçilen öğeyi kopyala
  • Ctrl ve V: Seçilen öğeyi yapıştır
  • Ctrl ve Z: Yapılan işlemi geri al
  • Ctrl + Y: Sayfayı yenile
  • Ctrl + P: Sayfayı yazdır
  • Ctrl + Esc: Başlat simgesini aç
  • Ctrl + Mouse kaydırma tuşu: Masaüstü simgelerinin boyutunu güncelle
  • Ctrl + Alt + Sekme: Ok tuşları ile açık elemanlar arasından geçiş yap
  • Ctrl + Shift + Escape: Görev yöneticisini aç
  • F1: Yardımı görüntüle
  • F2: Seçilen öğeyi tekrar adlandır
  • F3: Dosya arama
  • F4: Adres çubuğunu görüntüleme
  • F5: Pencereyi yenileme

Klavye Kısayol Tuşları

Dünyanın her bir alanında karşımıza çıkan bilgisayarlar, hayatımızın bir parçası olmuştur. Böylelikle bilgisayarın her bir parçası bizler için önemlidir. Özellikle klavye birçok bilgisayar kullanıcısının olmazsa olmazıdır.

Bilgisayarda yapılması istenilen bir işlemin daha az hamlede ve çok kısa bir sürede bitirmenin en büyük yolu, klavye kısayol tuşlarını kullanmaktır. Sizlere pek çok konuda avantaj sağlayan bu kısayollar, birden fazla tuş kombinasyonundan oluşmuştur. Yapılması gereken işlem, aynı anda kombinasyon tuşlarına basarak gerçekleşir. Klavye kısayolları aşağıdaki gibidir:

  • Ctrl + A: Bir bölgede ki bütün yazıları kopyalar.
  • Ctrl + C: Seçilen bir paragrafı, cümleyi veya kelimeyi kopyalar.
  • Ctrl + V: Seçilen bir paragrafı, cümleyi veya kelimeyi yapıştırır.
  • Ctrl + X: Seçilen unsuru keser.
  • Ctrl + D: Bir ağ sayfasını sık kullanılanlara eklemektedir.
  • Ctrl + j: İndirme menajerini açar.
  • Ctrl + L: Web sitesinde ki adres kısmını seçer.
  • Ctrl + Z: Herhangi yapılan bir işlemi geri almaktadır.
  • Ctrl + Y: Sayfayı Yeniler.
  • Ctrl + P: Sayfayı yazdırır.
  • Ctrl + Esc: Başlat simgesini açar.
  • Ctrl + Sağ ok tuşu: Yazı imlecini kelimenin başına taşımaktadır.
  • Ctrl + Sol ok tuşu: Yazı imlecini kelimenin sonuna taşımaktadır.
  • Ctrl + Alt ok: Yazı imlecini paragrafın en alt kısmına taşır.
  • Ctrl + Üst ok: Yazı imlecini paragrafın en üst kısmına taşır.

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Klavye Kısayol Tuşları: Laptop ve Masaüstünde Klavye Kısayolları Değiştirme ve Kapatma Nasıl Yapılır?
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