Klimayı Kim İcat Etti Ve Kim Buldu? Klima Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Klima icat edildiği günden bu yana en çok ilgi gören elektronik cihazlar arasında yer alıyor. Evlerde ve iş yerlerinde ortam havasını mevsime göre ayarlamak için kullanılan cihazlar insan yaşamını oldukça kolaylaştıran cihazlar arasında yer alıyor. Klima ne zaman, kim tarafından ve kaç yılında icat edildi sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

Klimayı Kim İcat Etti?

19. yüzyıldan sonra teknolojik gelişmelere bağlı olarak merkezi ısıtma sanatında ve vantilasyon sistemlerinde çok hızlı bir gelişme kaydedildi. Bu dönemde radyatörlerin icadından fan ve kazanlara kadar birçok icat bu sistemleri daha da önemli hale getirmiştir.

1844 senesinde Amerika'da bulunan Apalachicola Deniz Hastanesi Müdürü olan John Gorrie de ilk soğutma makinesini anlatmıştır. Tanıtımdan sonra 1851 senesine kadar toplamda 8080 hastasının bağışı sayesinde ilk endüstriyel türdeki klimayı icat etmiştir. İlk modern klima ise 1902 yılında Willis H. Carrier tarafından icat edilmiştir. Klima sistemlerinin baş geliştiricisi olarak da yine Willis H. Carrier kabul edilir.

Klimayı Hangi Ülke İcat Etti ve Türkiye'ye Ne Zaman Geldi?

Klima ilk olarak Amerika'da icat edilmiştir. 1851 senesinde icat edilmesine karşın Türkiye'ye gelmesi 1988 senesinde olmuştur. Alarko- Carrier firması tarafından ilk klima Türkiye'ye girmiştir.

İlk Klima Nerede Yapılmıştır?

Klimanın ilk defa yapıldığı ülke Amerika'dır. İlk defa kullanıldığı yer de yine Amerika'dır. Günümüzde oldukça önemli bir cihaz olan klimaların gelişim aşaması son derece uzundur. İlk olarak icat edilen endüstriyel soğutma sistemlerinden sonra modern klimalar da üretilerek insanların hayatında önemli bir yer edinmiştir.

Klima Ne Zaman, Kim Tarafından ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Klimaların geçmişi çok eskilere dayansa da modern anlamda ilk klimalar 1902 senesinde W. Carrier tarafından icat edilmiştir. Ancak bu tarih öncesinde de klimaların farklı şekillerde kullanıldığı bilinmektedir.