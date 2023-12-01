Klinik Mikrobiyoloji Kongresi’nde ödülle döndüler

YDÜ DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, Yrd. Doç. Dr. Mubarak Taiwo Mustapha, Dr. Erdal Şanlıdağ ve Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin ile YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ın imzasını taşıyan 'Yapay Zeka Uygulaması ile Vektör Tanımlanması; Salgın Kontrolünde Yeni Dönem' başlıklı çalışma ise kongrede "Poster Ödülü"nün sahibi oldu.

YDÜ'de yürütülen bilimsel araştırmaların, doktora ve yüksek lisans öğrencilerini de kapsayan geniş ekiplerce yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Farklı disiplinler arasındaki iş birliği ve entegrasyon, Yakın Doğu Üniversitesi'nde yenilikçi ve kapsamlı sonuçlar elde edilen çalışmalara dönüşmeye devam ediyor. Ödül alan bütün meslektaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel ise 2022'de yapay zeka desteği ile gerçekleştirdikleri ve sonuçlarını kamuoyu ile de paylaştıkları araştırmaların, sivrisinek gibi vektörler aracılığı ile yayılan bazı virüslerin gelecekte büyük salgınlara neden olma riski taşıdığını ortaya koyduğunu hatırlattı.

Dang Humması, Chikungunya ve Batı Nil gibi salgınlara neden olan virüslerin, sivrisinekler tarafından bulaştırıldığını hatırlatan Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, "Virüs taşıyan vektörlerin tespiti, vektör kontrol programlarına destek sağlayarak salgınları kontrol altına almada büyük önem taşıyor. YDÜ DESAM Araştırma Enstitüsü araştırmacıları olarak yürüttüğümüz çalışma da vektörlerin yapay zeka desteği ile hızlı ve etkili bir şekilde tespit edilebilmesini amaçlıyor" diye konuştu.