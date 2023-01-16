Klinomani Nedir? Klinomani Sendromu Ne Demek, Belirtileri Neler, Neden Olur ve Tedavisi Nasıldır?

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Klinomani Nedir?

Klinomani Latince bir terimdir. Söz konusu terim yatak tutkusu demektir. Klinomani rahatsızlığı olan kişiler gün boyu yataktan çıkmak istemez, yatağa obsesif şekilde bağlıdırlar. Bu durum anksiyete bozukluğunun farklı bir yansımasıdır. Bir nevi yatağa, yastığa ve çarşafa aşırı sevgi duymanın bir sonucudur. Klinomani olan kişiler gün boyu yatakta uzanarak yatmak ister.

Klinomani, Yunanca clinomania kelimesinden türemiştir. Klinomani hastalığına sahip olan kişilerin gün boyu yataktan çıkmak istememesi ile kışın sıcak yataktan çıkmak istememe hali aynı değildir. Bu durumlardan ilki bir rahatsızlık olup diğeri ise doğal bir durumdur. Bazı insanların yol çizgilerine basmaması ya da kaldırım bordürlerinin üzerinden yürümek istemesi gibi takıntıları olabilir. Klinomani de buna benzer bir takıntıdır. Hasta, yataktan ya da çarşaftan ayrılmak istemez.

Klinomani hastalarının yataktan ayrılamama hali sadece belli bir döneme özgü değildir. Bu hastalar yaz kış demeden yataktan uzaklaşmak istemez. Hatta tüm günlerini yatakta geçirme meylindedirler.

Klinomani Sendromu Neden Olur?

Klinomani, dışarıdan bakıldığından büyük bir sorun gibi görünmeyebilir. Söz konusu durum, psikolojik bir rahatsızlıktır. Öncelikle de hastanın günlük yaşamı üzerinde ciddi sorunlara neden olabilir. Genel anlamda bu rahatsızlığı olan kişilerde aşağıdaki sorunlar görülür.

Motivasyon kaybı

Üzüntü

Sosyal çevreden izole olma

Yukarıdaki sonuçların yanı sıra kişi yataktan çıkamadığı için işine gidemeyecek, gitse bile motivasyon sorunu yaşayacaktır. Bu da doğal olarak moral bozukluğu ve farklı psikolojik sorunlara neden olacaktır.

Klinomani Sendromu Tedavisi

Klinomani hastaları genellikle bunu bir sorun gibi görmez. Daha çok çevresindeki insanlar bu durumdan rahatsız olur. Örneğin hastanın eşi bu durumu kabullenmek istemez, doğal olarak bir sorun olduğunun farkına varır. Bu durumun tespit edilmesini müteakip hastanın derhal bir psikiyatr muayenesine tabi tutulması gerekir. Yapılacak tetkik ve değerlendirmeler sonunda nasıl bir tedavi süreci izleneceği belirlenir.

Hastalığın tedavi sürecinde kişinin kendini rahat hissedeceği bir yaşam tarzı seçimi yapması gerekir. Bu süreçte hastanın yakınlarından destek görmesi ve uygun periyotlarda doktor kontrolüne tabi tutulması çok önemlidir. Kişinin kendine zaman ayırması ve hoşlandığı aktiviteleri yapması doğal olarak tedavi sürecini hızlandıracaktır.