Kloroplast Görevi Ve Özellikleri - Kloroplast Nedir, Nerede Ve Hangi Hücrede Bulunur?

Kloroplast görevi ve özellikleri yakından incelendiğinde bitkilerin fotosentez olayında çok önemli olduğu görülebilir. Bu organel hücre içerisinde fotosentez işlevinin gerçekleşebilmesi için son derece önemlidir. Bitkilerde bulunan bu yapı oldukça önemli bir organeldir. İnsan vücudunda organlar ne kadar önemli ise bitkiler için de organeller önemlidir. Kloroplast nedir, nerede ve hangi hücrede bulunur sorularını sizler için yanıtladık.

Kloroplast Görevi

Bitkilerde bulunan kloroplast bitkilerin fotosentez gerçekleştirebilmesinde son derece önemli işlevlere sahiptir. Daha net bir tanımlama ile fotosentezin yapıldığı organ olarak da bilinir. Yeşil renkli bitkilerde bulunan bu yapı birçok önemli görevi ile öne çıkar. Klorofillerden oluşan bu yapı yeşil renkte bir yapıdır. Aynı zamanda bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesinde ve yeşil rengini alabilmesinde son derece önemli bir yere sahiptir.

Kloroplast Görevleri

Kloroplast doğanın kendini yenileyebilmesi için oldukça önemli bir organeldir. Bu organelin görevlerini saymak gerekirse şunlardan bahsedilebilir:

Besin üretiminin gerçekleşmesinde önemlidir.

Karbonhidrat depolanmasını sağlar.

Karbonhidratların oluşmasında etkilidir.

Hücre içerisindeki madde giriş ve çıkışlarını sağlar.

Güneş ışığı enerjisinin soğurulmasını ve emilmesini sağlayan bir organeldir.

Bitkiye yeşil rengini veren en önemli organeldir.

Fotosentezin gerçekleştirilmesinde son derece etkilidir.

Gibi birçok görevi olduğundan bahsetmek mümkündür.

Kloroplast Görevi Nedir?

Çift zarlı bir organel olan kloroplast iki farklı bölümden oluşur. Bunlar da stroma ve grana olarak isimlendirilir. İç kısımda bulunan yer granadır. Grana lamelsi bir yapıya sahiptir. Stroma olarak isimlendirilen kısımda ise enzimler, çeşitli mineraller, ribozom, RNA bulunmaktadır. Bu organel bitkilerin yeşil rengini kazanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda klorofil maddesi sayesinde fotosentez olayı gerçekleşir.

Kloroplast Nedir?

Kloroplast bitkilerin en önemli organellerinden biridir. Birçok özelliği bulunan kloroplast doğanın devamı açısından da önemli bir işleve sahiptir. Kloroplast özellikleri neler sorusuna yanıt vermek gerekir ise şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

Kloroplast çift zardan oluşur.

Bitkiler açısından hayati bir öneme sahiptir.

Bu organel güneş ışığını soğurur ve bitki tarafından emilmesini sağlar.

Bitkilerin toprak üzerindeki kısımlarında bulunur.

Zamanla işlevini kaybederek kromoplasta dönüşmektedir.

Hücre bölünmesini gerçekleştirerek sayısının daha da fazla olmasında etkili olur.

Gibi birçok özelliği bulunur.

Kloroplast Nedir, Nerede ve Hangi Hücrede Bulunur?

Bitkilerin fotosentez yapabilmesinde önemli olan kloroplast birçok bitkide bulunuyor. Genel olarak yapraklarda yoğunlaşmış olsa da bu bitkilerin gövde bölümlerinde de bulunabiliyor. Işıktan en iyi faydayı sağlayabilmek için bitkinin gereksinim duyduğu bir organeldir. Bu organel en fazla bitkilerin yeşil yapraklarında bulunur. Besin ve oksijen üretiminde önemli bir yere sahiptir.