Knidos Antik Kenti Nerede? Knidos Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Erken Helenistik Dönemi ve Roma Krallığı Dönemi'ne ait olan Knidos Antik Kenti, Ege'de yer almaktadır. Denizi ve doğası ile ilgi çeken Ege'de antik kentlerin varlığı bölgeye olan ilgiyi arttırmaktadır. Göz kamaştırıcı konumu ile Knidos Antik Kenti hangi medeniyete ait baktığımızda Roma ve Helenistik dönemden izler taşırken ne zaman inşa edildiği de bu uygarlıkların dönemine denk gelmektedir. Ege'de yer alan Knidos antik kenti nerede ve hangi şehirde, bu antik kentin daha özenli gezilmesinde önemlidir.

Knidos Antik Kenti

Görkemli ve sakin doğası ile Muğla, bünyesinde geçmişte barındırdığı uygarlıklardan kalan antik kentlerin varlığı ile de bilinmektedir. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlamaktadır. Antik kent zenginliği bakımından başlarda gelen Ege bölgemizde Muğla'da yer alan Knidos Antik Kenti de hem doğa içindeki muazzam varlığı hem de tarihi geçmişi ile kültürel mirasta karakteristik bir ören yeri olarak kayıtlara geçmiştir. Antik döneme ait ünlü merkezlerden olan Kos ve Rodos Adalarının arasında kurulan Knidos, Karya bölgesinin en önemli merkezlerinden biri olarak yer almaktaydı. Bu coğrafyaya yakın Peleponnes'ten gelen Dor'lar Rodos ve Kos yerleşmelerinden sonra Knidos kentini kurmuşlardır.

Ticaret açısından çok gelişen Knidos, dar bir ada parçası ile Kap Krio olarak isimlendirilen küçük bir ada ile birleşmiştir. Bu birleşmeden sonra elverişli bir ada haline gelen Knidos'ta iki koya da liman yapılmıştır. Bir koya ticaret gemileri yanaşırken diğer bir koya da savaş gemileri yanaşmaktaydı. Kentte üretilen şaraplar kentin ününü arttırırken bu şarapların ihracatı da bölgenin ticaretine oldukça önemli katkılar sağlamıştır. Kent daha sonraki zamanlarda MÖ 6.yüzyıldan başlayarak Hellenistlik Dönemde de önemli roller üstlenmeye başlamıştır.

Knidos Antik Kenti Nerede?

Muğla'da yer alan Datça, Reşadiye Yarımadası'nın güneybatı uç noktasında yer alan yaklaşık olarak 60 km uzunluğundaki batı kısmını meydana getirmektedir. Bu yarımada güneyinde Simi, Nisyros Adaları ve Tilos Adaları; batıda Stongyli ve Kos Adaları; kuzeyde de Bodrum Yarım adası ile çevrilidir. Doğusunda da Modern Datça ilçesi ile iç içe geçen Burgaz Mevkii'ndeki antik yerleşim yer almaktadır.

Egenin en gözde yerlerinden olan Muğla ili içinde tarihi ve doğası ile eşsiz olan birden fazla güzellik barındırmaktadır. Denizi, ormanları, kumsalları, tarihi kentleri ile ünlü olan Muğla'da yerli ve yabancı turistlersin ziyaret edebileceği birden fazla yer vardır. Datça'da yer alan Reşadiye Yarımadası'nın en uç noktasında yer alan ve dönemin önemli merkezlerinden biri olan Knidos Antik Kenti bulunmaktadır. Bünyesinde barındırdığı birden fazla antik kent kalıntısında tiyatro alanları, heykeller ve ilgi çekici havası ile her yıl ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Knidos Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Muğla'ya hava yolu ya da kara yolu ile ulaştıktan sonra öncelikle Datça ilçesine ulaşmalısınız. Datça'dan Knidos a giden minibüs ya da deniz taksi ile gidebilirsiniz. Bunların yanında araç da kiralayabilirsiniz. Araç kiraladığınızda ise Marmaris-Datça yolunda Datça bölümüne gelince ikiye ayrılan yoldan Knidos tabelasını takip etmelisiniz. Knidos Antik Kenti'nin açık adresi olarak ise: Yazı Mahallesi/ Tekirburun Mevkii olarak verilmektedir.

Knidos Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Kapalı günü olmayan Knidos Antik Kenti'nde kapalı gün bulunmamaktadır. Açılış saati sabah 09.00 iken kapanış saati 21.00'dir. Bilet için gişe kapanış saati ise 20.30 olarak verilmektedir. Giriş ücreti 50 TL olarak belirlenmiştir.