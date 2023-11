Know 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Know Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

Düzenli fiiller, genellikle geçmiş zaman (Past Tense) ve geçmiş zaman ortaklık (Past Participle) halleri "-ed" takısı alarak oluşturulur. Düzensiz fiiller (Irregular Verbs) ise geçmiş zaman ve geçmiş zaman ortaklık halleri düzensiz bir şekilde değişir ve genellikle öğrenilmesi gereken özel formlara sahiptir. Düzensiz fiillerden biri olan "know" kelimesi de öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Know 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, know fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur bilmenizde fayda var.

Know 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler Neler?

2. Hali (Past Tense):

She knew the answer to the riddle. (Bilmecenin cevabını biliyordu.)

He knew the city well, having lived there for many years. (O, şehri iyi biliyordu, uzun yıllar boyunca orada yaşamıştı.)

I knew the answer to the question. (Sorunun cevabını biliyordum.)

3. Hali (Past Participle):

The secret has been widely known for years. (Sır yıllardır geniş bir şekilde bilinir.)

The scientist is well-known for his groundbreaking research in the field of physics. (Bilim adamı, fizik alanındaki çığır açan araştırmalarıyla iyi bilinir.)

The information is widely known among experts. (Bilgi uzmanlar arasında geniş bir şekilde bilinir.)

Know Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir?

Know" fiilinin ikinci hali "knew" şeklinde olduğu gibi üçüncü hali ise "known" şeklindedir.

Know Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nasıl Okunur?

"Know" fiilinin ikinci hali (Past Tense) "nouv" şeklinde okunur. "Know" fiilinin üçüncü hali (Past Participle) "nouwn" şeklinde okunur.