Know 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Know Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

Düzenli fiiller, genellikle geçmiş zaman (Past Tense) ve geçmiş zaman ortaklık (Past Participle) halleri "-ed" takısı alarak oluşturulur. Düzensiz fiiller (Irregular Verbs) ise geçmiş zaman ve geçmiş zaman ortaklık halleri düzensiz bir şekilde değişir ve genellikle öğrenilmesi gereken özel formlara sahiptir. Düzensiz fiillerden biri olan "know" kelimesi de öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Know 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, know fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur bilmenizde fayda var.
2. Hali (Past Tense):
3. Hali (Past Participle):
Know" fiilinin ikinci hali "knew" şeklinde olduğu gibi üçüncü hali ise "known" şeklindedir.
"Know" fiilinin ikinci hali (Past Tense) "nouv" şeklinde okunur. "Know" fiilinin üçüncü hali (Past Participle) "nouwn" şeklinde okunur.