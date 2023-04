Dilimizde İngilizce olarak kullanılan çok fazla deyim veya kelimeler bulunmaktadır. Know how ifadesi de birçok kişi tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle çalışma hayatında bu ifadeyi kullananların sayısı epey fazladır. Bu yazımızda sizler için know how nedir, know how ne demek ve nasıl kullanılır gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Know How Nedir?

Know how ifadesi sıklıkla iş hayatında kullanılan bir ifade olarak karşımıza çıkar. Bu ifadede know ve how olmak üzere toplam iki farklı İngilizce terim geçmektedir. Know terimi, Türkçe olarak "bilmek" manasına gelirken, how terimi ise "nasıl" manasına gelmektedir. Günümüzde birçok kişi know how ne demek diye merak etmekte ve konuyla ilgili bilgi sahibi olmak için internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Know how ifadesinin Türkçe olarak karşılığı iş deneyimi, uzmanlık, herhangi bir şeyin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olmaktır. Ayrıca bu ifade mesleki birikim, ticari sır, meslek sırrı gibi manalar da taşır.

Know-How Nasıl Kullanılır?

Know how ifadesi, iş hayatında yer alan kişilerin çok sık kullandığı bir ifadedir. Herhangi bir bireyin ya da şirketin bir mal ile ilgili bildiği bilgileri kapsamaktadır. Bir işin nasıl yapılacağının bilinmesi ve bu bilgilerin gizli tutulması tamamen meslek sırrı olarak tanımlanır. Bu meslek sırrı veya ticari sır kapsamında know how ifadesi çok sık kullanılmaktadır. Bu gizli ve sır gibi saklanan bilgiler gerekli görüldüğünde bir başka kişiye ya da firmaya verilebilmektedir.