Kobe Hangi Ülkede? Kobe Nerede ve Hangi Kıtada Yer Alıyor?

Kobe hangi ülkede sorusuna yanıt verirken ilk akla gelen ülke Japonya olur. Japonya'da yer alan Kobe hangi ülkede ve nerede sorusuna tam olarak yanıt vermek gerekir ise Japonya'yı meydana getiren ana ada olan Honshü'nün güney bölümünde yer alır. Merak edilen ve görülmek için ziyaret edilen Kobe birçok farklı açıdan ilgileri üzerine çeker. Bu nedenle Kobe nerede ve hangi kıtada yer alıyor sorularını sizler için yanıtladık.

Kobe Hangi Ülkede?

Kobe Japonya'da yer almaktadır. Daha da detaylı olarak yerini açıklamak gerekir ise ana ada Honshü'nun güney bölümünde yer almaktadır. Osaka Körfezinin ise kuzeyinde bulunur. Osaka şehrine yaklaşık olarak 30 km batıda yer almaktadır. Ziyaret etmek isteyen kişiler için farklı konaklama alternatifleri bulunmaktadır. Şehrin ticari anlamda Japonya'ya önemli katkıları bulunur. Nüfus bakımından da kalabalık bir şehirdir.

Kobe Nasıl Bir Şehir?

Kobe yaklaşık olarak 1.5 milyon nüfusa sahiptir. Bu da şehrin 7. büyük şehir olma özelliğini taşır. Osaka ve Kyoto şehirleri ile birlikte Keinhanshin metropol alanlarını oluşturması şehrin önemini artırmaktadır. Kobe'nin en önemli özelliklerinden birisi de 1868 yılından sonra ticari açıdan batıya açılma gösteren ilk Japon şehridir. Yaklaşık olarak 1,5 milyon nüfusu vardır. 100'den fazla ülkeden gelen 45 bin yabancı kişiye de kapılarını aralayan bir şehirdir.