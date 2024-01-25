Koç Kaç Kilo? En Büyük Kurbanlık Koç Kaç Kilo Gelir?

Keçiler ile birlikte küçükbaş hayvan sınıfına giren koçların fiziksel özellikleri, kurbanlıklarını doğru seçmek isteyenler için önemlidir. Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan bu ibadette tercih edilecek hayvanın, belirli şartları karşılıyor olması gerekir. Kurban edilecek koçun kilosu veya hasta olup olmadığı ise bu açıdan önemlidir. İdeal bir kurbanlık koç kaç kilo olmalı ve en büyük kurbanlık koç kaç kilo gelir sıkça sorulur.

Kurbanlık Koç Kaç Kilo Gelir?

Kurban ibadetinin, dinimize uygun bir şekilde yapılması için seçilecek hayvanın bazı özellikleri taşıyor olması gerekir. Küçükbaş hayvan denildiği zaman akıllara, koç ve keçi gelir. Kurban Bayramı'nda koç kesmek isteyenler, hayvanın kilosuna, yaşına ve hasta olup olmadığına dikkat etmelidir. Bir kuzu, 6. aydan sonra koyun olarak kabul edilse de kurban verilecek hayvanın 1 yaşını doldurmuş olması şarttır. Süt dişleri çıkmış olmalı, ancak yaşını doldurduğu takdirde hala çıkmamış ise sorun değildir. Hayvanın sağlıklı olup olmadığını anlamak için bazı kontroller yapılmalıdır. Besili ve organlarının tam olması, kötürüm olmaması, hastalık derecesinde zayıf olmaması ve hiçbir uzvunun eksik olmaması şarttır. Kurbanlık koçların, genel olarak 90 ile 130 kg arasında olmaları normal kabul edilir. Bazı istisnai durumlarda ise 140 kilograma kadar ulaştıkları da görülür.

İyi Kurbanlık Koç Nasıl Anlaşılır?

Küçükbaş hayvan kurban edeceklerin öğrenmesi gereken bazı hususlar vardır. Bir koç satın alırken ilk olarak, bel bölgesinin kavranması ve elle yoklanması gerekir. Dokunulduğunda kemikten ziyade dolgunluk hissedilmesi, o hayvanın sağlıklı ve yeterli kiloda olduğunun bir göstergesidir. Besili bir koçun vücut yapısı, geniş ve dikdörtgene benzer bir biçimde olmalıdır. Bundan dolayı, silindiri anımsatan ve yuvarlak duran koçlardan uzak durulmalıdır. İdeal kiloya sahip olan hayvanın vücuduna bakıldığında, dışarıya doğru bombeli olduğu görülür. Bel çukuru belirsiz ve bedenindeki çıkıntılar ile kemikler anlaşılmıyor ise o hayvan kurban edilmek için uygundur. Sağlıklı bir koç, hareketli, canlı, derisi elastik ve parlak kıllara sahiptir. Son olarak, koç ve keçi gibi küçükbaş hayvanlar ne kadar kilolu olursa olsun, sadece tek kişi tarafından kurban edilebilirler.