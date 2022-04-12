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Giriş Tarihi: 12.4.2022 10:28 Son Güncelleme: 12.4.2022 10:29

Kocaeli İlçeleri: Kocaeli İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Kocaeli İlçeleri: Kocaeli İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Marmara Bölgesi’nin sahil kentleri arasında yer alan Kocaeli halk içerisinde İzmit olarak da bilinen bir şehirdir. Yüzölçümü bakımından küçük bir şehir olmasına rağmen Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Sanayisinin gelişmiş bir düzeyde olması yanında gezilecek yerlerinin de olması Kocaeli şehrine olan ilgiyi artırıyor. Yüzölçümü küçük olan şehrin nüfus yoğunluğu oldukça fazladır. Bu nedenle de Türkiye’nin en kalabalık 10. şehri durumundadır. Kocaeli ilçeleri hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

Marmara Bölgesi'nde yer alan Kocaeli bölgenin İstanbul sonrasında en fazla gelişen ikinci şehri durumundadır. Tarım, sanayi ve turizm açısından gelişme gösteren Kocaeli ilçeleri bakımından da son derece dinamik bir yapıya sahiptir. Ormanlık alanlarının çok fazla olması birçok farklı ağaç türüne de ev sahipliği yapar. İkliminin uygunluğu şehirde tarım faaliyetlerinin de canlı olmasını sağlar. İstanbul'un arka bahçesi konumunda olan şehir gelişme düzeyi bakımından İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerden sonra geliyor. Kocaeli ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sizler için derledik.

Kocaeli İlçeleri

Kocaeli şehri İstanbul, Bursa, Yalova ve Sakarya şehirleri ile komşudur. Çevresinde büyük şehirlerin olması Kocaeli şehrinin lokasyonunu çok daha önemli bir hale getirir. Şehrin 12 tane ilçesi ve belediyesi var. Belediyelere bağlı olarak 472 tane de mahallesi bulunuyor.

Başiskele ilçesinde 37 tane mahalle vardır. Çayırova 9, Darıca 14 mahallesi bulunuyor. Derince 17, Dilovası 12, Gebze 40, Gölcük 50, İzmit 102 mahalleli ilçelerdir. Bunların yanında Kandıra ilçesinde 96, Karamürsel içesinde 27 mahalle vardır. Kartepe 32 ve Körfez ilçesinde de 36 mahalle bulunur.

Kocaeli'nin İlçeleri

Kocaeli'nin ilçe sayısı 12 olmakla birlikte her ilçenin mahalle sayısı farklıdır. Bununla birlikte nüfus miktarları da farklılık gösterir. Şehrin ilçeleri şu şekildedir:

  • Gebze
  • İzmit
  • Darıca
  • Körfez
  • Gölcük
  • Çayırova
  • Derince
  • Kartepe
  • Başiskele
  • Karamürsel
  • Kandıra
  • Dilovası

İlçelerin önceki nüfus sayımlarına bakıldığında en kalabalık ilçe Gebze ilçesidir. En az nüfusu olan ise Dilovası ilçesidir.

Kocaeli Merkez İlçeleri

6360 sayılı kanun gereği Büyükşehir konumuna gelen Kocaeli şehrinde tüm ilçeler merkez ilçe konumuna getirilmiştir. Fakat özellikle merkez olarak belirtilen yerler arasında İzmit merkezi merkez ilçe olarak kabul edilir.

Kocaeli İlçeler Haritası

Kocaeli şehrinin tüm ilçelerini rahatlıkla harita üzerinden de inceleme şansı bulabilirsiniz.

Kocaeli İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Kocaeli nüfusu bir önceki yılın verilerine göre 2.033.441 kişidir. Bu sayının 1.027.775 kişisi erkek nüfustur. 1.005.666 kişisi ise erkek nüfustur. İlçelere göre nüfus yapısının dağılımı şu şekildedir:

Kocaeli İlçeleri

Toplam Nüfus

Erkek Nüfus

Kadın Nüfus

Gebze

399.558

203.079

196.479

İzmit

371.002

183.229

187.773

Darıca

219.546

111.225

108.321

Körfez

174.632

87.935

86.697

Gölcük

172.802

87.110

85.692

Çayırova

144.825

73.664

71.161

Derince

144.287

72.198

82.089

Kartepe

131.416

66.828

64.588

Başiskele

111.641

56.229

55.412

Karamürsel

58.936

29.440

29.496

Kandıra

52.930

30.027

22.903

Dilovası

51.866

26.811

25.055

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Kocaeli İlçeleri: Kocaeli İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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