Kocaeli İlçeleri: Kocaeli İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Marmara Bölgesi'nde yer alan Kocaeli bölgenin İstanbul sonrasında en fazla gelişen ikinci şehri durumundadır. Tarım, sanayi ve turizm açısından gelişme gösteren Kocaeli ilçeleri bakımından da son derece dinamik bir yapıya sahiptir. Ormanlık alanlarının çok fazla olması birçok farklı ağaç türüne de ev sahipliği yapar. İkliminin uygunluğu şehirde tarım faaliyetlerinin de canlı olmasını sağlar. İstanbul'un arka bahçesi konumunda olan şehir gelişme düzeyi bakımından İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerden sonra geliyor. Kocaeli ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sizler için derledik.

Kocaeli İlçeleri

Kocaeli şehri İstanbul, Bursa, Yalova ve Sakarya şehirleri ile komşudur. Çevresinde büyük şehirlerin olması Kocaeli şehrinin lokasyonunu çok daha önemli bir hale getirir. Şehrin 12 tane ilçesi ve belediyesi var. Belediyelere bağlı olarak 472 tane de mahallesi bulunuyor.

Başiskele ilçesinde 37 tane mahalle vardır. Çayırova 9, Darıca 14 mahallesi bulunuyor. Derince 17, Dilovası 12, Gebze 40, Gölcük 50, İzmit 102 mahalleli ilçelerdir. Bunların yanında Kandıra ilçesinde 96, Karamürsel içesinde 27 mahalle vardır. Kartepe 32 ve Körfez ilçesinde de 36 mahalle bulunur.

Kocaeli'nin İlçeleri

Kocaeli'nin ilçe sayısı 12 olmakla birlikte her ilçenin mahalle sayısı farklıdır. Bununla birlikte nüfus miktarları da farklılık gösterir. Şehrin ilçeleri şu şekildedir:

Gebze

İzmit

Darıca

Körfez

Gölcük

Çayırova

Derince

Kartepe

Başiskele

Karamürsel

Kandıra

Dilovası

İlçelerin önceki nüfus sayımlarına bakıldığında en kalabalık ilçe Gebze ilçesidir. En az nüfusu olan ise Dilovası ilçesidir.

Kocaeli Merkez İlçeleri

6360 sayılı kanun gereği Büyükşehir konumuna gelen Kocaeli şehrinde tüm ilçeler merkez ilçe konumuna getirilmiştir. Fakat özellikle merkez olarak belirtilen yerler arasında İzmit merkezi merkez ilçe olarak kabul edilir.

Kocaeli İlçeler Haritası

Kocaeli şehrinin tüm ilçelerini rahatlıkla harita üzerinden de inceleme şansı bulabilirsiniz.

Kocaeli İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Kocaeli nüfusu bir önceki yılın verilerine göre 2.033.441 kişidir. Bu sayının 1.027.775 kişisi erkek nüfustur. 1.005.666 kişisi ise erkek nüfustur. İlçelere göre nüfus yapısının dağılımı şu şekildedir: