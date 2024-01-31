Kocaeli Plaka Kodu Nedir? Kocaeli İl Plakası Kaçtır?

Kocaeli önemli bir nüfusa ev sahipliği yapmanın yanında, Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biridir. Civar şehirlerden gelen vatandaşlar da çalışmak için Kocaeli'nde bulunurlar. Çok geniş bir istihdam alanı olan Kocaeli'nde aynı zamanda İzmit gibi bir yerde sosyal ve kültürel yaşamın da çok hareketli olduğu görülebilir. Kocaeli plaka kodu nedir ve Kocaeli il plakası kaçtır soruları da bu bilgilere ek olarak araştırılmalıdır.

Kocaeli Plaka Kodu Nedir?

Türkiye'de "K" harfi ile başlayan çok fazla il vardır. Bu nedenle plaka kodlamalarında en geniş sayı aralıklarından biri de "K" harfi ile başlayan şehirlere aittir.

Plaka kodlamalarının tamamına bakıldığı zaman listede "K" harfiyle başlayan şehirler için 36-43 sayılarının verildiği görülmektedir. Kocaeli'nin plaka kodu da bu sayı aralığında yer almaktadır.

Kocaeli İl Plakası Kaçtır?

"K" ile başlayan şehirler arasında en düşük plaka sayısına sahip olan il, 36 koduyla Kars ilidir. En yüksek sayıya sahip olan ise 43 kodu ile Kütahya'dır.

Alfabetik olarak yapılan sıralamaya bakıldığı zaman Kocaeli il plakasının 41 olduğu görülmektedir.