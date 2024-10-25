Kocaeli Üniversitesi Bölümleri - Kocaeli Üniversitesi’nde Hangi Bölümler ve Fakülteler Var?

Kocaeli Üniversitesi, Türkiye'nin köklü ve saygın üniversitelerinden biridir. Kocaeli Üniversitesi'nde şu anda 19 farklı fakülte bulunmaktadır. Bu fakülteler, mühendislik, sağlık, eğitim, sosyal bilimler, fen bilimleri gibi birçok alanda eğitim vermektedir. Kocaeli Üniversitesi bölümleri fakülteden fakülteye değişiklik gösterir. Kocaeli Üniversitesi'nde hangi bölümler ve fakülteler var dediğimizde geniş bir bölüm ve fakülte yelpazesiyle öğrencilere birçok alanda eğitim imkanı sunduğunu öğreniriz.

Kocaeli Üniversitesi Bölümleri

1. Mühendislik Fakültesi

• Bilgisayar Mühendisliği

• Elektrik-Elektronik Mühendisliği

• Endüstri Mühendisliği

• Çevre Mühendisliği

• İnşaat Mühendisliği

• Jeofizik Mühendisliği

• Jeoloji Mühendisliği

• Kimya Mühendisliği

• Makine Mühendisliği

• Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

2. Fen-Edebiyat Fakültesi

• Biyoloji

• Fizik

• Kimya

• Matematik

• Türk Dili ve Edebiyatı

• Tarih

• Felsefe

• Sosyoloji

• Arkeoloji

• Psikoloji

3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

• İşletme

• İktisat

• Maliye

• Uluslararası İlişkiler

• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

4. Hukuk Fakültesi

• Hukuk

5. Tıp Fakültesi

• Tıp

6. Diş Hekimliği Fakültesi

• Diş Hekimliği

7. Eğitim Fakültesi

• Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

• Fen Bilgisi Öğretmenliği

• İlköğretim Matematik Öğretmenliği

• Okul Öncesi Öğretmenliği

• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

• Sınıf Öğretmenliği

• Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

• Türkçe Öğretmenliği

8. İletişim Fakültesi

• Gazetecilik

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım

• Radyo, Televizyon ve Sinema

9. Güzel Sanatlar Fakültesi

• Resim

• Heykel

• Grafik

• Sahne Sanatları

• Geleneksel Türk Sanatları

• Seramik

10. Teknoloji Fakültesi

• Otomotiv Mühendisliği

• Enerji Sistemleri Mühendisliği

• Mekatronik Mühendisliği

• Bilişim Sistemleri Mühendisliği

11. Sağlık Bilimleri Fakültesi

• Hemşirelik

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

12. Spor Bilimleri Fakültesi

• Antrenörlük Eğitimi

• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

• Spor Yöneticiliği

13. Kocaeli Meslek Yüksekokulu

• Bilgisayar Programcılığı

• Elektrik

• Elektronik Teknolojisi

• Makine

• İnşaat Teknolojisi

• Endüstriyel Kalıpçılık

• Mekatronik

• Metalurji

14. İzmit Meslek Yüksekokulu

• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

• Lojistik

• İşletme Yönetimi

• Pazarlama

• Dış Ticaret

15. Gebze Meslek Yüksekokulu

• Mekatronik

• Elektrik

• Otomotiv Teknolojisi

• Bilgisayar Programcılığı

16. Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu

• Elektrik

• Mekatronik

• Lojistik

• İş Sağlığı ve Güvenliği

17. Körfez Meslek Yüksekokulu

• Deniz Ulaştırma ve İşletme

• Deniz Liman İşletmeciliği

• Deniz ve Liman İşletmeciliği

• Gemi İnşaatı

18. Karamürsel Meslek Yüksekokulu

• Deniz ve Liman İşletmeciliği

• Gemi Makineleri İşletme

• Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi

• Turizm ve Otel İşletmeciliği

19. Kandıra Meslek Yüksekokulu

• Moda Tasarımı

• Gıda Teknolojisi

• Çevre Koruma ve Kontrol

• Laborant ve Veteriner Sağlık

20. Gölcük Meslek Yüksekokulu

• Elektrik

• Gemi İnşaatı

• Gemi Makineleri İşletme

21. Yeniköy Meslek Yüksekokulu

• Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

• Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

• Uçak Teknolojisi

22. Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu

• Atçılık ve Antrenörlüğü

• Antrenörlük

23. Arslanbey Meslek Yüksekokulu

• Tarım Teknolojisi

• Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi

• Bitki Koruma

24. Adalet Meslek Yüksekokulu

• Adalet (Hukuk destek personeli yetiştiren bir program)

25. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

• Anestezi

• İlk ve Acil Yardım

• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

• Fizyoterapi

Kocaeli Üniversitesi'nde Hangi Bölümler ve Fakülteler Var?

Kocaeli Üniversitesi'nde Bulunan Fakülteler:

• Mühendislik Fakültesi

• Diş Hekimliği Fakültesi

• Eğitim Fakültesi

• Tıp Fakültesi

• Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

• Hukuk Fakültesi

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

• Fen-Edebiyat Fakültesi

• İlahiyat Fakültesi

• İletişim Fakültesi

• İşletme Fakültesi

• Sağlık Bilimleri Fakültesi

• Denizcilik Fakültesi

• Güzel Sanatlar Fakültesi

• Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

• Spor Bilimleri Fakültesi