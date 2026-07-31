Kocaeli Üniversitesi geleceğin mesleklerine şimdiden hazırlıyor

Yapay zekâdan dijital dönüşüme, sürdürülebilirlikten ileri üretim teknolojilerine kadar pek çok alanda yaşanan hızlı değişim, üniversite tercihlerinin önemini her geçen gün artırıyor. Türkiye'nin üretim ve teknoloji merkezlerinden Kocaeli'nde eğitim veren Kocaeli Üniversitesi, araştırma odaklı eğitim modeli, güçlü akademik altyapısı ve sanayiyle bütünleşen yapısıyla öğrencilerini geleceğin mesleklerine hazırlıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Aday Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen Kocaeli Üniversitesi; BİLİMPARK, araştırma merkezleri, ileri teknoloji laboratuvarları, Teknopark, Teknoloji Transfer Ofisi ve güçlü proje ekosistemiyle öğrencilerini yalnızca bilgi tüketen değil, bilgi üreten bireyler olarak yetiştiriyor.

TEKNOLOJİYE UYUMLU EĞİTİM

Dünya Ekonomik Forumu'nun öngörüleri ile YÖK'ün yükseköğretim vizyonu; yapay zekâ, veri bilimi, robotik, dijital sağlık, siber güvenlik, yeşil dönüşüm ve ileri üretim teknolojilerini geleceğin en stratejik alanları arasında gösteriyor. Kocaeli Üniversitesi de eğitim programlarını bu dönüşüme uygun şekilde sürekli güncelliyor. Yazılım, Bilgisayar, Mekatronik, Elektrik-Elektronik, Endüstri ve Biyomedikal Mühendisliği başta olmak üzere sağlık, iletişim ve bilişim alanlarında sunduğu eğitimlerle öğrencilerine yapay zekâ uygulamaları, veri analitiği, otomasyon, robotik sistemler, girişimcilik ve proje geliştirme konularında uygulamalı yetkinlik kazandırıyor. Sanayi kuruluşlarıyla yürütülen güçlü iş birlikleri sayesinde öğrenciler, teorik bilgilerini sektör deneyimiyle pekiştirerek mezuniyet öncesinde iş hayatına hazırlanma fırsatı buluyor.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren BİLİMPARK, öğrencilerin fikirlerini projeye, projelerini ise girişime dönüştürmelerine olanak sağlıyor. TÜBİTAK projelerinde elde edilen başarılar sayesinde öğrenciler daha lisans yıllarında araştırma kültürüyle tanışırken, MARMARAKAF organizasyonu aracılığıyla da binlerce öğrenci kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek staj, kariyer ve istihdam fırsatlarına erken dönemde ulaşabiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör