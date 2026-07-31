Kocaeli’de eğitime tam destek

Eğitimi kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gören Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin donanımlı bireylerini yetiştirmek amacıyla eğitim yatırımlarını sürdürüyor. Yeni okulların yapımından mevcut okulların modernizasyonuna, kütüphanelerden dijital eğitim kaynaklarına kadar birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiriyor. Bilgi Evleri, Akademi Lise, Akademi Üniversite ve Gençlik Merkezleri gibi projelerle öğrencilerin akademik, sosyal ve ekonomik gelişimlerini destekleyen Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'ni eğitim alanında örnek şehirlerden biri haline getiriyor. Sanayi kenti kimliğinin yanı sıra güçlü bir üniversite şehri olan Kocaeli'nde çağın gereksinimlerine uygun eğitim anlayışı benimsenirken, teknoloji odaklı yatırımlar da dikkat çekiyor. Bilgi Evleri, Akademi Lise, Akademi Üniversite ve Gençlik Merkezleri'nde eğitim alan öğrenciler TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal teknoloji organizasyonlarında projeleriyle yer alarak kentin eğitimdeki başarısını ortaya koyuyor.

ATÖLYELERLE ÇOK YÖNLÜ GELİŞİM

Bilgi Evleri, öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini de destekliyor. Bilişim, yazarlık, akıl oyunları, filografi, ahşap, resim, ebru ve müzik gibi birçok alanda düzenlenen atölye ve kulüp çalışmalarıyla öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri sağlanıyor. Sosyal sorumluluk projeleri, kültürel geziler ve çeşitli etkinliklerle tarih bilinci ile toplumsal farkındalık kazandırılırken, kamp ve spor organizasyonlarıyla öğrencilerin özgüvenli, planlı ve aktif bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor. Paintball, doğa yürüyüşü, okçuluk, satranç, masa tenisi, güreş, jimnastik ve tekvando gibi etkinlikler de gençlerden yoğun ilgi görüyor.

AKADEMİ LİSE GELECEĞE HAZIRLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin önemli eğitim projelerinden Akademi Lise, gençlere 21. yüzyılın gereksinimlerine uygun nitelikli eğitim imkânı sunuyor. Kılavuz Gençlik Modeli'nin önemli bileşenlerinden biri olan Akademi Liseler, akademik başarının yanı sıra milli ve manevi değerleri benimseyen, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. İlk olarak 2016 yılında İzmit'te kurulan Akademi Lise, kısa sürede tüm ilçelere yayılarak Kocaeli'nin eğitimde öne çıkan markalarından biri haline geldi.

SOSYAL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR

Akademi Liselerde öğrencilerin ders çalışabileceği zengin kütüphanelerin yanı sıra spor ve konferans salonları da bulunuyor. Bu alanlarda düzenlenen seminerler, atölyeler ve sosyal etkinlikler gençlerin akademik gelişimlerinin yanında sosyal ve kültürel yönlerini de güçlendiriyor. Tematik doğa kampları, doğa yürüyüşleri, kültürel geziler ve spor faaliyetleriyle öğrencilerin takım ruhu, iletişim becerileri ve özgüvenleri desteklenirken; farklı ilgi alanlarına yönelik söyleşi ve etkinliklerle çok yönlü gelişimleri teşvik ediliyor.

NEFİSE MEKTEPLERİ

Akademi Liselerde faaliyet gösteren Nefise Mektepleri, ebru, hat ve resim gibi geleneksel sanatlarla öğrencileri buluşturuyor. Sanatın eğitici gücünden yararlanılan merkezlerde gençlerin estetik bakış açıları, yaratıcılıkları ve kendilerini ifade etme becerileri geliştirilirken, kültürel değerlere olan bağlılıkları da güçlendiriliyor.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

Kocaeli genelinde 11 Akademi Lise hizmet verirken, 12'ncisinin açılması için çalışmalar sürüyor. Tamamı ücretsiz olan Akademi Liselerde hafta içi üniversite sınavına hazırlanan mezun öğrencilere, hafta sonları ise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine Milli Eğitim müfredatına uygun destek eğitimi veriliyor. Böylece öğrenciler hem okul derslerini pekiştiriyor hem de YKS'ye hazırlanıyor.

AKADEMİ ÜNİVERSİTE

Kılavuz Gençlik Modeli'nin önemli bileşenlerinden biri olan Akademi Üniversite, üniversite öğrencilerine akademik, sosyal ve kültürel gelişim imkânı sunuyor. Uzman akademisyenlerle buluşma, kişisel gelişim programları ve çeşitli etkinliklerle gençlerin üniversite hayatını daha verimli geçirmeleri hedefleniyor. Yaklaşık 12 yıllık geçmişe sahip Akademi Üniversite, Genç Mekân'da faaliyetlerini sürdürürken uluslararası öğrenciler de sunulan hizmetlerden yararlanabiliyor.

TEKNİK GEZİLER VE KAMPLAR

Akademi Üniversite'de yabancı dil eğitimleri, akademik okuma programları, kültürel ve teknik geziler düzenleniyor. Tematik kamplar, doğa yürüyüşleri, seminerler ve ücretsiz sinema etkinlikleriyle öğrencilerin hem mesleki vizyonları hem de sosyal ve kültürel gelişimleri destekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör