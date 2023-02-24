Kofik kelimesi, yöresel olarak kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Hemen hemen her yörenin kendine has kullandıkları bazı özel sözcükler vardır. Kofik kelimesi de belli bir yöreye ait olan ve yaygın olarak kullanılan kelimelerden biridir. Bu yazımızda sizler için kofik ne demek, yöresel ağızlarda kofik nedir, ne anlama gelir gibi soruların cevaplarını araştırdık. Konuyla ilgili tüm detaylara yazımızın içerisinden ulaşabilirsiniz.

Kofik Ne Demek?

Kofik sözcüğü, yöresel bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcük Kürtçe kökenli bir sözcüktür. Türk Dil Kurumuna göre kofik sözcüğünün birden fazla manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

Evli köy kadınlarının başlarına taktıkları üstü sargılı ve altınlı fes. Bir tür başlık.

İçi alınmış biber kurusu veya patlıcan

Kurutulmuş sebzelere verilen ad

İçi boş hale getirilmiş biber ya da patlıcan

Kadınların başlarına süs olarak taktıkları taç

Kurutulmuş patlıcan veya kurutulmuş biber

Yöresel Ağızlarda Kofik Ne Anlama Gelir?

Kofik sözcüğü Türk yöresinde kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Bu sözcüğün en yaygın kullanıldığı şehirler Malatya ve Elazığ'dır. Bu bölgelerde yaşayan insanlar, kofik kelimesini yöresel lezzetleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Yöresel ağızlarda kofik kelimesinin manası kurutulmuş biber veya kurutulmuş patlıcandır. Bu sözcük ayrıca yöresel yemeklerin isimlerinde de geçmektedir. Buna örnek olarak; "patlıcan kofik dolma" ve "zeytinyağlı kofik biber" örneklerini verebiliriz.

Kofik Kimlere Denir?

Kofik sözcüğü "içi boş" manasını taşıdığından değersiz veya önemsiz görülen kişiler için de bu sözcük kullanılmaktadır.