Koful Görevi Ve Özellikleri - Koful Nedir, Hangi Hücrelerde Yer Alır Ve Ne İşe Yarar?

Koful nedir, hangi hücrelerde yer alır ve ne işe yarar gibi bilinmesi oldukça elzem olan sorulara; ''hücreler içerisinde gıda, su ve atık madde depolama görevinde ve kese şeklinde olan yapılar olarak bilinmektedir. Koful, hem hayvan hem de bitki hücrelerinde bulunmaktadır fakat hayvan hücrelerindeki kofullar, bitki hücrelerindekilere göre daha küçüktür. Kofulun önemi, hücre sitoplazması açısından oldukça büyüktür. Tüm bunların yanı sıra, ayrıca kofulun altı farklı çeşidi mevcuttur. Koful birçok farklı çözeltiler ile materyalleri kendi içerisinde barındıran bir organel olarak bilinmektedir.'' Açıklamaları yapılabilmektedir. Fakat açıklamalardan ziyade, koful görevi ve özellikleri hakkındaki mevcut cevapları belirtmek gerekmektedir…

Koful Görevi

Çeşitli organeller arasında, koful önemli bir konuma sahiptir. Farklı şekilde görevleri ve özellikleri bulunan koful, mutlak şekilde yaşamsal fonksiyonlar açısından önemli bir yere sahiptir. Hücreler içerisinde yer alan osmotik basıncı ve bunun yanı sıra pH'ı da ayarlayan koful; içerisinde bulunan su sayesinde ''turgor basıncı'' oluşumuna olanak sağlayarak mevcut hücreye direnç sağlamaktadır. Bu turgor basıncı sayesinde mevcut bitkinin dik durmasına sebep olmaktadır.

Kofulun Görevi

Kofulun hücre içerisinde altı adet farklı görevde bulunan çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; salgı kofulu, sindirim kofulu, besin kofulu, boşaltım kofulu, depo kofulu ve kontraktil kofulu olarak sıralanmaktadır. Bitkinin dik durmasını da sağlayan koful, içerisinde yer alan öz suyu yahut hücre suyu isimleri ile de bilinen maddeler sayesinde bu işlemi gerçekleştirmektedir. Bu şekilde, gerekli döngü sorunsuz sağlanmaktadır.

Kofulun Görevleri

Sindirim kofulunda besinler alınmakta ve sindirimleri yapılmaktadır. Besin kofulu mevcut besinlerin içeriye alınmasına olanak sağlamaktadır. Besinlerin salgılanmasında rol alan koful ise salgı kofuludur. Boşaltım kofulu, dışarıya atılacak olan atık maddelerin atılma görevini üstlenmiştir. Kontraktil kofulu ise, içeriye alınan fazla suyun dışarı atılmasını sağlamaktadır ve son olarak, suları ve besinleri depolama görevi ise depo kofuluna aittir.