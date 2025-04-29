Kök 0 Kaçtır? Kök 0 Cevabı Nedir, Dışarı Nasıl Çıkar?

Köklü sayılar, bir sayının karesini ya da küpünü alırsak neyi elde ederiz sorunun tersidir. Yani aslında köklü sayı karesi alınarak elde edilen sayıdır. Ayrıca hiçbir sayının karesi negatif olmaz bu sebeple negatif sayıların karekökü reel sayılar içinde yoktur. Bununla birlikte köklü sayılara çalışırken bazı kafa karıştırıcı sorular da çıkabilir. Örneğin kök 0 kaçtır ve kök 0 cevabı nedir, dışarı nasıl çıkar gibi sorular bazen kafa karıştırabilir. Bu sebeple bu gibi soruların cevabına internette sıklıkla cevap aranmaktadır.

Kök 0 Kaçtır?

Kök 0 şu şekilde ifade edilir: √0

Kök 0, karesi 0 olan sayı kaçtır sorunun da cevabıdır.

Bu sebeple, √0= 0' dır. Ayrıca köklü sayı karesi alınarak elde edilen sayı olduğu için 0x0=0 şeklinde de ifade edebilir.

Kök 0 Cevabı Nedir, Dışarı Nasıl Çıkar?

Kök 0 yani √0, dışarı çıkarken özel bir işlem gerektirmez. Bunun sebebi kök içindeki 0 (√0) değerinin yine 0 olmasıdır. İşlemi şu şekilde ifade edebiliriz.

√0= 0 → 0x0=0