Kök 1 Kaçtır? Kök 1 Dışarı Nasıl Çıkar, Cevabı Kaç Olur?

Köklü sayılar temel olarak bir sayının karekök, küpkök gibi kök alma işlemi ile yazılmış halidir. örnek olarak, √x ifadesi hangi sayının karesi x eder sorusunun cevabıdır. Yani köklü sayı karesi alınarak elde edilen sayıdır. Mesela √36= 6' dır çünkü 6'nın karesi 36'dır. Fakat bazı köklü sayıların cevabı veya işlemi ne yazık ki kafa karıştırıcı olabilmektedir. Bu sebeple kök 1 kaçtır ve kök 1 dışarı nasıl çıkar, cevabı kaç olur gibi sorulara sıklıkla çözüm aranmaktadır

Kök 1 Kaçtır?

Köklü sayılar √ şekli içinde gösterilir.

√1=1'dir.

Fakat bazı sayılar kök içinde çıkamaz. Örnek olarak √3, √7 gibi kökten çıkamayan sayılar kök halinde bırakılır.

Kök 1 Dışarı Nasıl Çıkar, Cevabı Kaç Olur?

√1=1'dir.

İfadeyi biraz daha açmamız gerekirse, 1x1=1' dir. Yani 1'in karesi yine 1'dir. Bu sebeple kök içindeki 1'in cevabı da yine 1'dir.