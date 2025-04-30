Kök 1 Kaçtır? Kök 1 Dışarı Nasıl Çıkar, Cevabı Kaç Olur?
Matematik hayatın her anında bizimledir. Gün içinde saate bakarken veya bir yolculuğa çıkmadan önce plan yaparken bile hayatımızdadır. Bu sebeple bazı terimlerin ne anlama geldiğini geldiğini bilmek ve ufak hesaplamaları yapabilmek oldukça önemli bir hale gelmektedir. Özelliklede sınav hazırlığında olan gençler için daha büyük öneme sahiptir. Bu sebeple internette sıklıkla kök 1 kaçtır ve kök 1 dışarı nasıl çıkar, cevabı kaç olur gibi bazı temel kalıplar sıklıkla araştırılmaktadır.
Köklü sayılar temel olarak bir sayının karekök, küpkök gibi kök alma işlemi ile yazılmış halidir. örnek olarak, √x ifadesi hangi sayının karesi x eder sorusunun cevabıdır. Yani köklü sayı karesi alınarak elde edilen sayıdır. Mesela √36= 6' dır çünkü 6'nın karesi 36'dır. Fakat bazı köklü sayıların cevabı veya işlemi ne yazık ki kafa karıştırıcı olabilmektedir. Bu sebeple kök 1 kaçtır ve kök 1 dışarı nasıl çıkar, cevabı kaç olur gibi sorulara sıklıkla çözüm aranmaktadır
Kök 1 Kaçtır?
Köklü sayılar √ şekli içinde gösterilir.
√1=1'dir.
Fakat bazı sayılar kök içinde çıkamaz. Örnek olarak √3, √7 gibi kökten çıkamayan sayılar kök halinde bırakılır.
Kök 1 Dışarı Nasıl Çıkar, Cevabı Kaç Olur?
√1=1'dir.
İfadeyi biraz daha açmamız gerekirse, 1x1=1' dir. Yani 1'in karesi yine 1'dir. Bu sebeple kök içindeki 1'in cevabı da yine 1'dir.