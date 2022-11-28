Kokina Çiçeği Anlamı: Kokina Çiçeği Ne Anlama Gelir, Neyi Simgeler, Ne Demek?

Kokina çiçekleri oldukça tatlı görünüme sahiptirler ve bunun yanında yılbaşı çiçeği olarak da anılırlar. Yapraklarını efsaneyi gerçeğe çevirmek isteyen kişiler soldurmamalıdırlar ve bu nedenle kokina çiçeğine oldukça iyi bakmalıdırlar. Tüm bunların yanında yılbaşı çiçeği olarak anılan kokina çiçeğinin şans ve iyi dilek anlamları da vardır. Kokina çiçeğinin, mutluluğu getireceğine olan inanç çok fazladır.

Kokina Çiçeği Anlamı

Kokina kırmızı anlamına gelmektedir ve kokina çiçeği aynı zamanda yılbaşı çiçeği olarak da anılmaktadır. Şans ve mutluluğu getireceğine inanılan bu çiçeğin bir rivayete göre de eğer yaprakları 1 yıl boyunca çürümez veya solmazsa, bu çiçeğin sahibi ev sahibi olacaktır.

Kokina Çiçeği Nedir?

Kokina çiçeği, hakkında birden çok efsane bulunan kırmızı ve yeşil renkleri ile yeni yılın atmosferini en iyi yansıtan çiçek türlerinden bir tanesidir. Kokina'nın anlamı Yunanca'da kırmızı olarak bilinir. Yeni yıl yaklaştıkça yeşil yapraklarının arasına silcan isimli kırmızı bir meyvenin iplerle bağlanması sonucunda kokina çiçeği elde edilir.

Canlı bir bitki olan kokina çiçeğinin zaman zaman ilgi ve bakıma ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Kokina çiçeği çok sıcağa da çok soğuğa da gelemez. Ilıman bir yerde kalması onun uzun ömürlü olması için gereken ilk şarttır. Bu nedenle haftada 2 kez kokina bitkisini sulamak oldukça mantıklı bir hareket olacaktır.

Kokina Çiçeği Efsanesi

Kokina çiçeği aynı zamanda bir efsaneye sahiptir. Kokina çiçeği bilindiği üzere şans ve mutluluk getireceğine inanılan çiçeklerden biridir. Bu çiçeğin yeni yılda alındığı zaman bir sonraki seneye kadar rengi bozulmadan kalması halinde, evde solmadan sağlıklı bir şekilde aynı renkte durduğu takdirde, çiçeğe sahip olan kişinin yeni bir ev alacağına, bir ev sahibi olacağı düşünülür.