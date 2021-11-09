Kolay Zıt Anlamlısı Nedir? Kolay Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Kolay kelimesinin cümle içerisinde bazı görevleri bulunmaktadır. Bu yönden bakıldığında kolay kelimesinin üç temel görevi vardır. Bunlardan en önemlisi sıfattır. Kolay kelimesinin sıfat görevinin yanı sıra belirteç ve ad görevi de bulunmaktadır. Ayrıca bu kelimenin anlam dağarcığı da ortalama bir kapasiteye sahiptir.

KOLAY KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumuna göre kolay kelimesinin belirli bir anlam kapasitesi bulunmaktadır. Bu açıdan baktığımızda kolay kelimesinin 4 tane anlamı bulunmaktadır. Bu anlamların hepsi gerçek anlamıyla kullanılmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi kelimenin mecaz anlamı yoktur. Bunun en önemli nedeni ise kolay kelimesinin soyut bir kelime olmasıdır. Bunlara ek olarak kolay kelimesi günümüzde çok sık kullanıldığı için birbiriyle bağlantılı anlamları ortaya çıkmıştır. Bahsettiğimiz anlamlar aşağıdaki gibidir:

Sıkıntı çekilmeden, yorulmadan yapılabilen, güç ve zor olmayan.

Sıkıntısız bir biçimde, sıkıntı çekmeden, kolaylıkla.(belirteç)

Kolaylık.(ad)

Doğaldır ki, elbette.

KOLAY KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Kolay kelimesinin anlam kapasitesinden yukarıda bahsettik. Burada ise kolay kelimesinin en önemli anlam ilişkisi olan zıt anlamdan bahsedeceğiz. Kolay kelimesinin zıt anlamlıları Türkçede büyük önem arz etmesinden dolayı en kuvvetli anlam ilişkisi olmuştur. Buna göre kolay kelimesinin zıt anlamlıları 'zor, güç, çetin' kelimeleridir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Kolay kelimesi ve zıt anlamlılarını daha iyi kavramak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Son derece kolay yolların ardından kolayca buraya kadar geldik.

Tarihimizin en zor maçlarından birine çıkıyoruz.

KOLAY KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Kolay kelimesinin anlam özelliklerinden bazılarını yukarıdaki gibi açıklamıştık. Burada ise kolay kelimesine benzer bazı kelimelerden bahsedeceğiz. Buna göre kolay kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler şunlardır: