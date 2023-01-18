Kolb Öğrenme Stilleri – Eğitim Bilimleri Öğrenme Stilleri Nelerdir, Kaç Çeşit ve Farkları Neler?

Kolb öğrenme stilleri, eğitimde öğrencilerin öğrenme yöntemlerini belirmede kullanılır. Bu noktada öğrenme stilleri nelerdir bilinmesi gerekir. Bunun yanında Kolb öğrenme stilleri kaç çeşit olduğu ise KPSS'ye girecek öğretmen adaylarını yakından ilgilendirmektedir. Kaç çeşit öğrenme stili var olduğunu bilen öğretmen adayları hem sınavda yapar hem de meslek hayatından bunu uygulayabilir. Bunun için öğrenme stilleri ölçeği nedir bunu da öğrenmeliler. Kolb'un stilleri bu nedenlere önemlidir.

Eğitim Bilimleri Öğrenme Stilleri Nelerdir?

Hayat doğduğumuz andan itibaren bir öğrenme sürecidir. Her birimiz benzer öğrenme çabalarında olsak da öğrenme tercihlerimiz ve stillerimiz birbirinden farklıdır. Öğrenme stilimiz bir noktada hayatı algılamayla ilgili bakış açımızdır. Genel olarak öğrenmeye baktığımızda işe görerek, dinleyerek, okuyarak ve yapıp uygulayarak öğreniriz. Bu temel öğrenmelerin yanında bazı eğitim bilimciler farklı öğrenme stilleri de geliştirmiştir.

Bazı eğitim bilimciler gerek yaptığı deneyler sonucu gerekse bilimsel çalışmalar sonucunda öğrenme stilleri geliştirmiştir. Bunlardan en önemlileri ve eğitimde adı sık duyulanlar Gregorc Öğrenme Stili ve Kolb Öğrenme Stilidir. Her iki eğitim bilimci de bu öğrenme stillerinde bireylerin kendi öğrenme deneyimleri olduğunu ifade etmiş ve birey bilgiyi dışardan alarak kendi deneyim tecrübeleriyle işlediğini savunur.

Öğrenme stilleri farkları nelerdir?

Gregorc öğrenme stili, bireyin öğrenmelerini düzenli ya da düzensiz kodladığını savunur. Somut ve soyut öğrenme stili olarak iki öğrenme stilini ön görür. Bunları ardışık(düzenli) ya da random(düzensiz) öğrenme olarak çeşitler ayırır.

Kolb öğrenme stilinde dört öğrenme sitili ve bunlara bağlı dört yaşantı vardır. Her öğrenme stili kendi arasındaki bağdan farklı bir öğrenme yaşantısına yol açar. Düzenli ya da düzensiz bir durum yoktur. Stiller ve öğrenme yaşantıları vardır.

Kolb Öğrenme Stilleri Nelerdir?

Kolb öğrenme stilleri yaşantı öğrenme olarak da bilinir. Kolb modelini oluşturuken jhon dewey, kurt lewin ve Jean piaget gibi eğitim uzamnlarının çalışmalarından faydalanmıştır.

Kolb'un öğrenme sitilinin yapısı iki boyutludur. İlki kavrama ve işlemeyi içeren somut ve soyut düşünmedir. İkincisi de bilgiyi işleme etkinliği olarak aktif ya da yansıtıcı biçimde işleme boyutunu oluşturmaktadır. Model, yaşantıya dayalı öğrenme stilini bu dört alan etrafında toplar. Bunlar:

Somut yaşantı: hissetmeye dayalıdır. Sezgiseldir. Deneme yanılma vardır. Hisler önemlidir. Yaşantı ve problemlerle kişisel olarak birey bire bir ilgilenir. Yeni yaşantılar öğrenmede etkilidir.

Yansıtıcı gözlem: izlemeye dayalıdır. Gözleme, izleme ve kendi duygu düşünceleri etkilidir. Karar vermeden önce dikkatlice izlerler. Olay, durum ve nesnelere değişik açılardan bakarlar.

Soyut kavramsallaştırma: düşünmeye dayalıdır. Mantık, kavrama ve bilimsel yaklaşım önemlidir. Bu bireyler yalnız çalışır ve daha çok düşünerek öğrenirler. Olayların mantıksal analizini yaparlar.

Aktif yaşantı: yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalıdır. Birey aktif olarak öğrenme etkinliğine katılır. İzlemekten çok pratik uygulamalar yaparlar. Bu bireyler iş bitiricilikleriyle ön plana çıkarlar. Daha çok uygulamaya dönük, küçük grup çalışmalarıyla etkin katılım sağlarlar.

Bu alan dört öğrenme stilini oluşturur. Bunlar:

Değiştiren:

Alışılmamaış yollarla bilgi toplar

Kendine özgü etkinlikler yapar

Açık uçlu soruları yanıtlar

Dinlemeye karşı açıktır

Değerlere ve duygulara açıktır.

Belirsizliği belirgin hale getirir

Özümseyen:

Bilgiyi organize eder

Kavramsal modeller oluşturur

Fikir ve kuramları sınar

Yaşantıları desenler

Nicel verileri çözümler

Ayrıştıran:

Düşünme ve uygulamada yeni yollar yaratır

Yeni filkirler yaşantısına sokma

En iyi çözü seçme

Hedefleri belirleme

Karar verme

Yerleştiren:

Hedefe bağlıdır

Başkalarını etkileme ve liderlik yapma

Kişisel olarak toplumla bütünleşme

Fırsat kollama ve arama