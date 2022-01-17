Kolombiya Hangi Kıtadadır? Kolombiya Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

Tarihi ve renkli yapılarıyla dikkat çeken bir ülke olan Kolombiya'nın en tarihi şehri Cartagena'dır. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan bu şehir ülkenin tatil merkezlerinden de biridir. İşte, renli sokakları, koskocaman ovaları ve daha birçok farklı görüntüsüyle Kolombiya hakkında tüm merak edilenler...

Kolombiya hangi kıtada?

Güney Amerika kıtasının kuzey kesimlerinde yer alan Kolombiya, 1.143.000 km² bir yüzölçümüne sahiptir. Ülke yüzölçümüne göre Güney Amerika'nın 4. dünyanın ise 26. en geniş ülkesidir.

Kolombiya Dünya'nın hangi bölgesinde?

Güney Amerika kıtasında bulunan bir ülke olan Kolombiya kuzeybatıda Panama, kuzeyde Karayip Denizi, doğuda Venezuela ve Brezilya, güneyde Ekvador ve Peru ve batıda Büyük Okyanus ile çevrili bir ülkedir. Ayrıca ülkenin Kuzey Amerika'da adaları bulunmaktadır. Ülke Atlas ve Pasifik okyanuslarının her ikisine de kıyısı olan tek ülkedir.

Kolombiya hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Başkenti Bogota olan ülkenin nüfus merkezleri And Dağları ve Karayip kıyısında yoğunlaşmıştır. Güney yarım kürede bulunan ülke Brezilya'dan sonra dünyanın en yüksek biyoçeşitlilik seviyesine sahip ikinci ülkesi olma özelliğine sahiptir.

Kolombiya hangi yarım kürede yer alır?

Kolombiya ekvatorun üzerinde bulunan bir ülkedir. Ülkenin büyük çoğunluğu kuzey yarım kürede olmakla birlikte küçük bir kısmı güney yarım küre içerisinde yer almaktadır. Kolombiya'da konumu itibari ile amazon yağmur ormanları, dağlık alanlar, otlaklar ve çöller gibi birçok farklı bölgeye sahiptir. Kolombiya'da iklim vadilerde tropik, yüksek kesimlerde ise ılıman olarak görülmektedir.