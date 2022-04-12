Kolombiya’da Saat Kaç? Türkiye Kolombiya Saat Farkı İle Bogota’da Şu An Saat Kaç?

Türkiye ve Kolombiya arasında ki saat farklılıkları birçok farklı alana yansımaktadır. Ticaret, turizm ve daha birçok konuda iki ülke arasındaki saat farkı gündeme gelir. Ancak her iki ülkenin coğrafi konumu nedeniyle saat farkını azaltmak ya da kapatmak mümkün değildir. Kolombiya Güney Amerika'da yer alan bir ülkedir. Kuzeybatısında Panama yer alır. Kuzeyinde Karayip Denizi, Doğusunda Venezuela ve Brezilya yer alıyor. Güneyinde Ekvador ve Peru bulunuyor. Batısında da Okyanus ile çevrilidir. Türkiye Kolombiya saat farkı ile Bogoto'da şu an saat kaç sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Kolombiya'da Saat Kaç?

Kolombiya'da saatin kaç olduğunu öğrenebilmek için Türkiye ile arasındaki saat farkını bilmeniz gerekiyor. Türkiye'den daha geride olan Kolombiya'nın saati hesaplanırken mutlaka Türkiye saatinden zaman farkını çıkarmanız gerekiyor. Çünkü konum olarak Türkiye'den daha geride bir ülkedir.

Kolombiya Türkiye Saat Farkı

Kolombiya ve Türkiye arasında 8 saatlik bir zaman farkı vardır. Bu zaman farkını hesaplamak seyahatlerinizi tam zamanında yapabilmeniz için önemlidir. 8 saatlik zaman farkı açısından Kolombiya Türkiye'den daha geridedir.

Kolombiya Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Kolombiya ve Türkiye arasındaki saat farkına bakıldığında 8 saatlik bir farktan bahsedilebilir. Bu farka göre Kolombiya Türkiye'den daha geride bir ülkedir. Coğrafi konumdan kaynaklı olan bu durum seyahat seferleri üzerinde son derece etkilidir.

Türkiye Kolombiya Saat Farkı ile Bogota'da Şu An Saat Kaç?

Bogoto'da ki saati hesaplayabilmek için Türkiye saatini bilmek gerekiyor. Aynı zamanda iki ülkedeki saat farkını da dikkate almak gerekiyor. Çünkü Kolombiya saat farkı açısından 8 saat geriden gelen bir ülkedir.