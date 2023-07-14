Kolüvyal Toprak Nedir? Kolüvyal Topraklar Nerelerde Görülür, Özellikleri Neler?

Kolüvyal toprak nedir, sorusuna dağ yamaçlarının bitki örtüsü bakımında fakir olan yerlerdeki topraklara denir yanıtını verebiliriz. Kolüvyal topraklar nerede olur, sorusuna kalker, marn, kil konglomera ve gnays gibi kayaçlar üzerinde oluşurlar yanıtını verebiliriz. Türkiye'de nerede görülür, sorusuna Kuzey Anadolu dağlarında sıkça görülür. Kolüvyal toprak özellikleri neler, sorusuna kil içeriği genellikle fazladır yanıtını verebiliriz. Peki, Kolüvyal toprak verimli mi, sorusunu sizler için araştırdık.

Kolüvyal Toprak Nedir?

Toprak, karada yaşayan bitkilerin gelişmesi için en önemli etken olan doğal ortamdır. Toprakların katmanları olabilir. Toprak özellikleri, iklim ve canlıların, çökeltme ve kabartma şartlarına bağlı olarak oluşur. Topraklar uzun zaman içinde ana kayanın içeriği üzerinde aşınma neticesinde meydana gelir.

Kolüvyal toprak, dağlık bölgelerde eğimli yamaçlar boyunca ufalanan kayaç parçalarının dağ eteklerinde birikmesiyle oluşan topraklara denir. Bu tür toprakların oluşabilmesi için dağ yamaçlarının bitki örtüsü bakımından fakir olması gerekir. Çünkü bitki kökleri toprağın aşınmasını engelleyeceğinden dolayı aşınma gerçekleşmez

Kolüvyal Topraklar Nerelerde Görülür, Özellikleri Neler?

Kolüvyal toprak, dağ eteklerinde eğimli alanlarda bulunur. Kolüvyal topraklar bünyelerinde irili ufaklı taşlar bulundurur. Bu tür topraklar sellerin etkili olduğu yerlerde iri taneli olur iken sel olayının etki göstermediği dağ yamaçlarında daha ince taneli olurlar. İri taneli Kolüvyal toprakların olduğu ortama litosol, ince taneli volkanik alanlarda bulunan Kolüvyal topraklara ise regosol denir.

Kolüvyal topraklar bağ bahçe için tarıma uygundur ve üzerlerinde ormanlar yetişebilir. Özellikle incir yetiştiriciliği bu topraklar üzerinde çok daha iyi şekilde yetişir. Bu tür topraklar Toroslar'da ve Kuzey Anadolu bölgesinde sıkça görülürken Akdeniz Bölgesi'nde, Karadeniz Bölgesi'nde ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde de görülür. Bozdağların kuzey ve Aydın Dağlarının güney eteklerinde çok kalın Kolüvyal toprak çokça bulunur.